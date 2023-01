Rozhodujúce kolo volieb prezidenta ČR sa začalo aj na Slovensku

Bratislava 27. januára (TASR) – Od 14.00 h začali občania Českej republiky hlasovať v druhom kole prezidentských volieb aj v rámci dvoch volebných okrskov, vytvorených na Slovensku. Na Veľvyslanectve ČR v Bratislave i v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť spolurozhodujú o tom, či sa novou hlavou štátu stane Petr Pavel alebo Andrej Babiš.



V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo pred dvomi týždňami, sa v Bratislave zúčastnilo na voľbách 594 voličov, na Lešti, kde v rámci medzinárodného zoskupenia NATO pôsobí aj kontingent českých vojakov, ich hlasovalo 315.



Vo zvláštnych volebných okrskoch na Slovensku volia českí občania, ktorí boli ešte pred prvým kolom zapísaní do zvláštneho zoznamu voličov, prípadne si vybavili voličský preukaz.



Druhé kolo volieb prezidenta ČR sa koná v piatok od 14.00 h do 22.00 h, v sobotu (28.1.) od 08.00 h do 14.00 h.