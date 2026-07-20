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Odborníci: Technológie môžu pomôcť deťom so znevýhodnením
Podľa svetových aj slovenských štatistík počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie a školy pracujú s čoraz rozmanitejšími kolektívmi.
Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Technológie v školskom prostredí dokážu výrazne zmierniť študijné rozdiely medzi žiakmi a pomáhajú deťom so znevýhodnením napredovať v škole rýchlejšie - ak sa však používajú správne. Tvrdia to odborníci z občianskeho združenia Rozmanita, ktoré o tom TASR informovalo.
Väčšina škôl disponuje desiatkami digitálnych zariadení. „Dôležité je, aby technológie slúžili na aktívne učenie, nie iba ako elektronická verzia pracovného listu alebo učebnice. Dieťa by malo byť aktívnym účastníkom učenia, nie pasívnym príjemcom obsahu,“ vysvetlila odborníčka na vzdelávanie a riaditeľka občianskeho združenia Rozmanita Anna Symington Maar.
Podľa svetových aj slovenských štatistík počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie a školy pracujú s čoraz rozmanitejšími kolektívmi. Práve digitálne technológie učiteľstvu pomáhajú reagovať na rôznorodé potreby detí bez toho, aby sa museli vzdelávať oddelene. „Môžem to vysvetliť napríklad na vzdelávacej aplikácii, cez ktorú si deti osvojujú prácu s textom. V prvom ročníku sa bežne stretávajú deti, ktoré už vedia čítať a tiež také, ktoré túto zručnosť ešte nemajú. Pomocou tejto aplikácie môžu deti pracovať s rovnakou úlohou, ale rôznymi spôsobmi. Dieťa, ktoré už číta, pracuje so slovami samostatne. Dieťa, ktoré ešte čítať nevie, alebo má s čítaním ťažkosti, si môže zapnúť zvukovú podporu a slová počuť. Obe deti plnia rovnakú úlohu a každému sa ju podarí úspešne plniť,“ vysvetlila Symington Maar.
Vo veľkých školských kolektívoch a pri veľkom množstve študijných úloh môže u niektorých detí dochádzať k prestimulovaniu či preťaženiu. Podľa odborníkov z Rozmanity dokážu technológie pomáhať aj v takýchto situáciách.
Benefity do škôl môžu technológie podľa občianskeho zduženia prinášať vtedy, ak deti rozumejú ich výhodám, ale aj rizikám. Súčasťou práce s technológiami je aj vzdelávanie o nastavovaní si zdravých hraníc, práci s časom a tiež zdôrazňovaní myšlienky, že technológie majú človeku slúžiť a nie naopak. V občianskom združení sú presvedčení, že technológie môže efektívne využívať každá škola. Svoje skúsenosti z praxe sprístupnili aj ostatným školám po celom Slovensku. Bezplatná metodika ponúka konkrétne návody, pravidlá a desiatky príkladov, ako využívať technológie tak, aby podporovali učenie všetkých detí bez rozdielu.
Väčšina škôl disponuje desiatkami digitálnych zariadení. „Dôležité je, aby technológie slúžili na aktívne učenie, nie iba ako elektronická verzia pracovného listu alebo učebnice. Dieťa by malo byť aktívnym účastníkom učenia, nie pasívnym príjemcom obsahu,“ vysvetlila odborníčka na vzdelávanie a riaditeľka občianskeho združenia Rozmanita Anna Symington Maar.
Podľa svetových aj slovenských štatistík počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie a školy pracujú s čoraz rozmanitejšími kolektívmi. Práve digitálne technológie učiteľstvu pomáhajú reagovať na rôznorodé potreby detí bez toho, aby sa museli vzdelávať oddelene. „Môžem to vysvetliť napríklad na vzdelávacej aplikácii, cez ktorú si deti osvojujú prácu s textom. V prvom ročníku sa bežne stretávajú deti, ktoré už vedia čítať a tiež také, ktoré túto zručnosť ešte nemajú. Pomocou tejto aplikácie môžu deti pracovať s rovnakou úlohou, ale rôznymi spôsobmi. Dieťa, ktoré už číta, pracuje so slovami samostatne. Dieťa, ktoré ešte čítať nevie, alebo má s čítaním ťažkosti, si môže zapnúť zvukovú podporu a slová počuť. Obe deti plnia rovnakú úlohu a každému sa ju podarí úspešne plniť,“ vysvetlila Symington Maar.
Vo veľkých školských kolektívoch a pri veľkom množstve študijných úloh môže u niektorých detí dochádzať k prestimulovaniu či preťaženiu. Podľa odborníkov z Rozmanity dokážu technológie pomáhať aj v takýchto situáciách.
Benefity do škôl môžu technológie podľa občianskeho zduženia prinášať vtedy, ak deti rozumejú ich výhodám, ale aj rizikám. Súčasťou práce s technológiami je aj vzdelávanie o nastavovaní si zdravých hraníc, práci s časom a tiež zdôrazňovaní myšlienky, že technológie majú človeku slúžiť a nie naopak. V občianskom združení sú presvedčení, že technológie môže efektívne využívať každá škola. Svoje skúsenosti z praxe sprístupnili aj ostatným školám po celom Slovensku. Bezplatná metodika ponúka konkrétne návody, pravidlá a desiatky príkladov, ako využívať technológie tak, aby podporovali učenie všetkých detí bez rozdielu.