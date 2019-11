Pfundtner: K Istanbulskému dohovoru uvažujeme zvolať okrúhly stôl

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR rozmýšľa o zvolaní okrúhleho stola v súvislosti s procesmi na Európskom súdnom dvore týkajúcimi sa Istanbulského dohovoru. Povedala to štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner po stredajšom rokovaní vlády.



"Rozmýšľame nad tým, že by sme zorganizovali okrúhly stôl pre predsedov jednotlivých poslaneckých klubov, respektíve pre ďalších poslancov, a snažili sa vysvetliť význam týchto procesov," priblížila Pfundtner. Reagovať tak chcú aj na rôzne návrhy v Národnej rade (NR) SR k tejto téme, ktoré sa podľa jej slov môžu dotýkať predmetného dohovoru aj samotných procesov pri prerokovaní medzinárodných zmlúv. Pfundtner zdôraznila, že je potrebné rozlíšiť dva procesy v súvislosti s Istanbulským dohovorom, a to proces na Európskom súdnom dvore a proces na národnej úrovni prebiehajúci na Slovensku. "Dohovor bol podpísaný zo strany SR, avšak nebol ratifikovaný," zdôraznila Pfundtner.



MS má aktuálne podľa jej slov poverenie zabezpečiť proces ratifikácie, poukázala však na aktuálne uznesenie parlamentu, adresované vláde, aby v ratifikácii nepokračovala. "Vláda nebude v tomto ratifikačnom procese pokračovať, pokiaľ mám správne informácie," dodala.



Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) poukázal na to, že podobný prípad tzv. Istanbulského dohovoru Slovensko v ústavnej praxi ešte neriešilo. "Na jednej strane je platné uznesenie vlády, ktorým sa má riadiť ministerstvo spravodlivosti ako predkladateľ, že sa má pokračovať v ratifikácii, na druhej strane je presne opačná požiadavka parlamentu," pripomenul.



Ratifikačný proces však naďalej pokračuje, preto sa prihovára za to, aby situáciu a možnosti riešenia prebrali ústavní právnici. Pripomenul zároveň, že posledné slovo pri ratifikácii má hlava štátu.



Lajčák je podľa svojich slov sklamaný z toho, čo všetko Istanbulský dohovor sprevádza. Podotkol, že dokument už dostal prívlastky, ktoré nepatria k jeho obsahu. "Je to dohovor o zabránení násilia páchaného na ženách a predpokladám, že žiadna politická strana si páchanie násilia na ženách neželá," zdôraznil podstatu dokumentu.



V prípade, že niektoré z pasáží vyvolávajú kontroverziu, je na to podľa neho riešenie. "Vždy sa dá ratifikovať s výhradou alebo čiastočne," pripomenul s tým, že tomu musí predchádzať racionálna debata. "Na tú sa zrejme nájde priestor až po voľbách," priznal.