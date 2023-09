Pre milovníkov fotografie vyhlásilo Banícke múzeum súťaž

Rožňava 5. septembra (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave koncom augusta vyhlásilo amatérsku súťaž výtvarnej fotografie. Verejnosť sa do nej môže so svojimi fotografiami zapojiť v dvoch tematických kategóriách do konca tohto roka, víťazné snímky múzeum vystaví vo svojich priestoroch. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



"Výtvarná fotografia nie je primárne dokumentom. Môže predstavovať vlastnú interpretáciu sveta a vyjadrovať isté stanoviská autora. Autor sa neopiera o fakty, sociálnu skutočnosť, ale o umelecké interpretáciu okolia. Je to zachytenie emócie, atmosféry, nekonvenčného momentu, ale i osobného, autentického zážitku, ktorý dokáže zachytiť len fotograf," uviedla kurátorka výtvarného umenia Kristína Pakesová.



Múzeum súťažou výtvarnej fotografie nadväzuje na tradíciu z 90. rokov 20. storočia, kedy v priestoroch galérie pravidelne vystavovalo najlepšie amatérske fotografie z regiónu. Verejnosť sa do súťaže môže zapojiť v dvoch tematických kategóriách, a to Vaša svadobná tradícia a Na bicykli. Fotografie je možné posielať elektronicky, všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke múzea.



Amatérska súťaž výtvarnej fotografie potrvá do konca roka, výsledky budú vyhlásené vo februári 2024. Fotografie bude hodnotiť dvojčlenná odborná porota v zložení fotografky Viktórie Papp a fotografa Mareka Hajkovského. Víťazné fotografie múzeum vystaví počas budúceho roka v priestoroch galérie.