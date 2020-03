Mestská polícia v Rožňave v roku 2019 riešila vyše 3000 priestupkov

Rožňava 9. marca (TASR) – Celkovo 3207 priestupkov riešila v roku 2019 Mestská polícia (MsP) v Rožňave, čo znamená medziročný nárast o 785 priestupkov. Zároveň sa jej členom podarilo odchytiť 86 túlavých zvierat a odstrániť 20 vrakov motorových vozidiel z parkovísk. V informatívnej správe o činnosti MsP za vlaňajší rok to uviedol náčelník Róbert Hanuštiak.



„V uplynulom období sa nám podarilo udržať výbornú súčinnosť s Policajným zborom (PZ) SR, čím sme prispeli k zníženiu nárastu v oblasti protiprávneho konania. Sústredili sme sa najmä na vykonávanie preventívnych aktivít, vydali sme katalóg preventívnych aktivít MsP na celý rok, v rámci ktorého úzko spolupracujeme s našimi školami, škôlkami a takisto so seniormi,“ podotkol Hanuštiak na poslednom zasadnutí rožňavského mestského zastupiteľstva.



Ako pokračoval, vykonali aj preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na kontrolu požívania alkoholu mladistvými a maloletými osobami a takisto na kontrolu vodičov taxislužieb. „Od 1. júla sa nám podarilo zrealizovať projekt, v rámci ktorého bola pre Rožňavu získaná miestna občianska poriadková služba. Pomáha nám s udržiavaním verejného poriadku hlavne v lokalitách, kde je zvýšený výskyt marginalizovaných rómskych komunít,“ dodal náčelník MsP.



Činnosťou MsP i spoluprácou s PZ SR boli v oblasti porušovania verejného poriadku vyhodnotené najproblematickejšie časti mesta, medzi ktoré podľa neho patrí najmä širšie centrum Rožňavy, sídlisko Juh a severná časť mesta.



„V týchto miestach pravidelne zaznamenávame značný výskyt porušovania verejného poriadku i pouličnej kriminality. Z toho dôvodu je činnosť MsP orientovaná prioritne do týchto oblastí,“ zakončil Hanuštiak.