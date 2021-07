Rozpočet Najvyššieho súdu SR sa pre vznik NSS SR upraví

Bratislava 27. júla (TASR) - Rozpočet Najvyššieho súdu (NS) SR bude upravený vzhľadom na skutočnosť, že celá správna agenda od 1. augusta prechádza na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Táto úprava bude reflektovať fakt, že na NS SR zostala časť sudcov zo správneho kolégia. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Najvyšší súd upozorňuje, že kreovanie NSS SR priamo zasiahlo do jeho finančnej a personálnej integrity.



"Už asi tri týždne dozadu platí informácia, že bolo realizované opatrenie pre rozbeh Najvyššieho správneho súdu SR," spresnil Bubla. Doplnil, že úprava rozpočtu bude zohľadňovať, že na NS SR zostala časť sudcov zo správneho kolégia, "ktorí sa buď neprihlásili do výberového konania na Najvyšší správny súd SR, alebo v ňom boli neúspešní, a teda nejdú na Najvyšší správny súd SR". V súvislosti s úpravou rozpočtovej kapitoly Najvyššieho súdu vznikla dohoda s Ministerstvom financií (MF) SR.



Hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová pre TASR zdôraznila, že vedenie súdu podporuje vznik NSS SR a od začiatku poskytuje jeho vedeniu maximálnu súčinnosť. "Novovzniknutej inštitúcii poskytlo tak priestory, ako aj personálnu podporu a zároveň podniklo všetky kroky potrebné na plynulú migráciu databázy súdnych spisov správneho kolégia z Najvyššieho súdu SR na Najvyšší správny súd SR," podotkla.



Najvyšší súd ešte v júni upozornil, že jeho chod je v súvislosti so spúšťaním novovytvoreného NSS SR výrazne ohrozený. Dôvodom majú byť chýbajúce finančné prostriedky. "V tejto súvislosti vedenie súdu pevne verí, že relevantné inštitúcie potrebám Najvyššieho súdu rozumejú a pri ďalších krokoch, ktoré budú vo vzťahu k Najvyššiemu súdu prijímať ich aj zohľadnia tak, aby bol zachovaný prístup občana k spravodlivosti," dodala Važanová.