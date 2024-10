Rozpočet pre kultúru ráta s výdavkami vo výške 529 miliónov eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na výdavky v oblasti kultúry by mal štátny rozpočet na rok 2025 disponovať sumou 529 miliónov eur. Najvýznamnejšiu položku výdavkov predstavujú výdavky verejnoprávnych inštitúcií, najmä STVR, druhá najväčšia suma sa týka činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to z predloženého návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v utorok schválila vláda.



"V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024 predstavuje alokácia zvýšenie o vyše 31 miliónov eur, teda viac ako šesť percent," uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR ako predkladateľ. Upozornilo, že výdavky na kultúru ovplyvnili viaceré tituly - novelizácia zákonov, ktoré zvýšili transfer pre Fond na podporu umenia (FPU) o vyše 10 miliónov eur, zvýšenie výdavkov pre STVR o 15,8 milióna eur v nadväznosti na rast HDP, takisto rast výdavkov pre Európske hlavné mesto kultúry 2026 o 2,1 milióna eur. O rovnakú sumu sa zvýšili výdavky pre príspevkové organizácie v súvislosti s rastom minimálnej mzdy, rozpočet tiež zohľadňuje medziročný rast výdavkov na prevádzku cirkevných ústredí o 1,2 milióna eur.



Výdavky verejnoprávnych inštitúcií tvoria v rozpočte položku vo výške 219 miliónov eur, 157 miliónov eur z toho sú prostriedky pre STVR. Tvorí ich nárokovateľný príspevok pre STVR (0,12 percenta HDP) vo výške 147,4 milióna eur. "Zvyšné výdavky STVR do výšky 157 miliónov sú kryté vlastnými príjmami v sume 10,2 milióna eur, z toho necelých deväť miliónov eur sú príjmy z reklamy," doplnilo MF. Novelou z roku 2023 sa rovnakým mechanizmom napojenia na percento HDP odvíja aj transfer ministerstva kultúry pre TASR. Príspevok vo výške 0,0029 percenta HDP predstavuje na rok 2025 sumu 3,6 milióna eur.



Fond na podporu umenia po novelizácii zákona bude mať k dispozícii vyše 30 miliónov eur, novelizácia legislatívy zvýšila tiež transfer pre Fond na podporu kultúry národnostných menšín na 8,85 milióna eur. Pre Audiovizuálny fond (AVF) je rozpočtovaná suma 15,6 milióna eur.



Dotačný systém MK má mať k dispozícii 11,5 milióna eur, z toho deväť miliónov eur je určených pre program starostlivosti a renovácie pamiatok Obnovme si svoj dom, 1,5 milióna eur súvisí s novovzniknutým programom Podpora tradičnej kultúry v školách a 980.000 eur je určených na podporu kultúry znevýhodnených skupín. "V rámci dotačného systému dochádza k ukončeniu programu Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí, ktoré od roku 2025 nahrádza nový spôsob poskytovania kultúrnych balíčkov základným a stredným školám v Slovenskej republike, a to prostredníctvom nového prvku programovej štruktúry Kultúra pre školy, ktorý je rozpočtovaný mimo Dotačného systému MK," vysvetlil predkladateľ.



Kapitálové výdavky pre rezort kultúry sú rozpočtované na úrovni 43 miliónov eur, v rámci nich sa ráta s podporou účelových investičných projektov, prostriedkami na rekonštrukciu a modernizáciu Slovenského národného divadla i na obnovu nástrojového vybavenia.



Príspevok pre cirkvi a náboženské spoločnosti sa rozpočtuje vo výške 60 miliónov eur. MF pripomína, že od roku 2025 sa predpokladá legislatívne schválenie zmeny výpočtu výšky príspevku štátu. Kým v súčasnosti príspevok upravuje rast inflácie a valorizácie miezd, po novom to má byť už rast minimálnej mzdy.