Rozpočet pre kultúru ráta s výdavkami vo výške 546 miliónov eur
V rozpočte kapitoly ministerstva kultúry na rok 2026 je takisto vyčlenených takmer 35,4 milióna eur na kapitálové výdavky a investičné akcie.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na výdavky v oblasti kultúry bude štátny rozpočet na rok 2026 disponovať sumou 546 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025 to predstavuje zvýšenie o 17,2 milióna eur. Vyplýva to zo štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválila Národná rada SR.
Ministerstvo financií (MF) odôvodnilo výdavky na kultúru viacerými titulmi. V oblasti zvýšenia výdavkov pripomenulo napríklad zvýšenie zdrojov pre STVR o 21,3 milióna eur v nadväznosti na rast hrubého domáceho produktu (HDP). „Taktiež medziročný rast výdavkov na prevádzku cirkevných ústredí o 9,6 milióna eur v nadväznosti na novelu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností,“ objasnilo. Upozornilo zároveň na to, že konsolidácia sa pod rozpočet podpísala znížením výdavkov pre rozpočtové organizácie ministerstva kultúry v sume 6,87 milióna eur a príspevkové organizácie rezortu v sume 7,45 milióna eur.
V rozpočte kapitoly ministerstva kultúry na rok 2026 je takisto vyčlenených takmer 35,4 milióna eur na kapitálové výdavky a investičné akcie. Suma určená na dotačné projekty je rozpočtovaná vo výške 10,9 milióna eur, z toho výdavky v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom v sume 8,3 milióna eur, Podpora tradičnej kultúry v školách v sume 1,5 milióna eur a Kultúra znevýhodnených skupín v sume 1,1 milióna eur.
Na výdavky verejnoprávnych inštitúcií sa ráta so sumou 242,6 milióna eur. Pre STVR je alokovaných 178,3 milióna eur. Rezort pripomenul, že výška nárokovateľného príspevku daná zákonom - 0,12 percenta HDP - predstavuje 157 miliónov eur. Zvyšné výdavky STVR majú tvoriť vlastné príjmy. Predpokladané výdavky TASR na budúci rok sú vo výške 6,98 milióna eur. „Novelou z roku 2023 sa výška transferu Ministerstva kultúry SR pre TASR odvíja od 0,0029 percenta HDP, čo na rok 2026 predstavuje sumu 3,79 milióna eur. Zvyšné výdavky do výšky 6,98 milióna eur sú kryté vlastnými príjmami,“ dodalo MF.
V prípade verejnoprávnych fondov sú alokácie pre Fond na podporu umenia vo výške 30,81 milióna eur, Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8,87 milióna eur, v prípade Audiovizuálneho fondu sa ráta s výdavkami v sume 17,61 milióna eur. Príspevok štátu na podporu činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností sa rozpočtuje vo výške 69,9 milióna eur. Rezort financií pripomenul, že príspevok sa rovná 1,1-násobku medziročného zvýšenia sumy príspevku podľa miery medziročného rastu minimálnej mzdy.
