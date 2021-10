Rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok kritizujú lekári a aj sestry

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK), Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) či Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) sú presvedčení, že plánovaný rozpočet na rok 2022 je v kapitole zdravotníctvo nedostatočný. Od vlády a poslancov Národnej rady (NR) SR žiadajú, aby predložený návrh neschválili. Rozpočet by sa mal podľa ich názoru zvýšiť.uviedla za komoru slovenských lekárov pre TASR jej manažérka pre komunikáciu a médiá Nancy Závodská.Chýbajúce financie budú podľa lekárov aj sestier viesť k ďalšiemu odchodu zdravotníckeho personálu, ale aj študentov týchto odborov do zahraničia. SLK predpokladá, že by mohlo dôjsť aj k poklesu záujmu mladých ľudí o štúdium zdravotníckych odborov. Nasledovalo by aj ďalšie zníženie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich občanov. Komora lekárov však zdôraznila, že ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v boji za zvýšenie prostriedkov pre zdravotníctvo v rozpočte na budúci rok podporuje. Pridala sa tak väčšine zástupcov zdravotníkov na Slovensku.Komora sestier si myslí, že vláda nevie splniť záväzok zvýšiť mzdy sestrám a pôrodným asistentkám tak, ako sľubovala.uviedla SK SaPA vo svojom stanovisku s dôvetkom, že na Slovensku chýba približne 14.000 sestier.Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský zdôraznil, že nielen pandémia vyčerpáva záchranárov. Tých aktuálne chýba približne desať percent a núti ďalších rozmýšľať o zmene zamestnania.Poukázal na to, že ich požiadavkou bolo zvýšenie koeficientov pre záchranárov v objeme približne 12,5 milióna eur na rok 2022, a to iba pre pracovníkov záchrannej služby, kde nie sú ešte zarátaní záchranári na operačnom stredisku ZZS, u hasičov, v horskej službe či armáde. Štátny rozpočet však s týmto zvýšením nepočíta, keďže podľa odhadov komory by bolo nad rámec predloženého rozpočtu potrebných na zvýšenie koeficientov všetkých zdravotníkov navyše do 200 miliónov eur.uzavrel Majerský.