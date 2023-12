Ministerstvo vnútra by malo hospodáriť so sumou 1,8 miliardy eur

Bratislava 13. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 1,8 miliardy eur. Návrh budúcoročného rozpočtu zahŕňa aj prostriedky z plánu obnovy. TASR to potvrdil tlačový odbor MV SR.



"Rovnako ako po minulé obdobie najväčšia časť rozpočtu, približne 1,5 miliardy, je určená na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti, čiže na zabezpečenie fungovania polície, záchranných zložiek, okresných úradov, ako aj azylovú politiku, archívnictvo či organizačno-technické zabezpečenie volieb," priblížil rezort.



Ministerstvo avizuje aj významné investície v oblasti informačných technológií.



Návrh štátneho rozpočtu v utorok (12. 12.) schválila vláda.