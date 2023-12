V zdravotníctve má byť na budúci rok 7,97 miliardy eur

Bratislava 12. decembra (TASR) - V zdravotníctve má byť v budúcom roku 7,97 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda. Rezort zdravotníctva poukázal na to, že v zdravotníctve tak bude o takmer miliardu viac.



Zároveň avizoval, že v budúcom roku budú jeho prioritami zavádzanie DRG systému aj implementácia nemocničnej reformy. Riešiť chce tiež problém s nedofinancovaním štátnych nemocníc a nárast produkcie z dôvodu skracovania čakacích lehôt. Ministerstvo deklarovalo, že bude aktívnejšie manažovať štátne zdravotnícke zariadenia a prísnejšie dohliadať nad ich finančnými výsledkami.



Rezort tiež informoval, že plánuje vydať programovú vyhlášku, ktorá stanoví, akým spôsobom majú byť prerozdelené financie z verejného zdravotného poistenia v detaile na presnú sumu pre konkrétny typ zdravotnej starostlivosti. "Jej súčasťou bude aj podrobný informačný dokument, ktorý vyhláškou prevedie zdravotné poisťovne s cieľom vysvetliť čo najlepšie prerozdelenie zdrojov pre jednotlivé segmenty zdravotníctva," priblížili z komunikačného odboru ministerstva.



V prípade, že sa podarí presadiť úsporné opatrenia z revízie výdavkov, ako aj ďalšie, rezort avizuje, že sa vytvorí priestor v objeme takmer 100 miliónov eur na implementáciu zoznamu zdravotných výkonov v ambulantnej sfére v druhom polroku 2024. To podľa neho prinesie spravodlivejšie financovanie a lepšiu dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti.