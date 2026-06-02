Rozprava o novom Občianskom zákonníku bude skrátená na 12,5 hodiny
Nový rokovací poriadok určuje dĺžku času na rozpravu o bode programu na najviac 37,5 hodiny. Na návrh aspoň dvoch klubov možno rozhodnúť o skrátení či predĺžení dĺžky času.
Bratislava 2. júna (TASR) - Diskusia o návrhu nového Občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti bude v Národnej rade (NR) SR skrátená na 12,5 hodiny. Poslanci si túto zmenu odsúhlasili na návrh koaličných klubov.
Diskusiu na 12,5 hodiny si parlament tiež skrátil k novele zákona o sudcoch a prísediacich a úprave Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti.
Opozícia skrátenie debaty k novému Občianskemu zákonníku kritizovala. Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) sa pýtala, ako sa dá obsiahnuť rokovanie o Občianskom zákonníku, ktorý má 2000 paragrafov, za 12,5 hodiny. Označila to za absurdné. „O tomto by mala byť osobitná schôdza,“ podotkla.
Ondrej Dostál (SaS) zase navrhoval, aby si predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) vyžiadal stanovisko ústavnoprávneho výboru, či môže poslanec predniesť procedurálny návrh aj bez udania dôvodov jeho podania. Upozornil na to, že podľa rokovacieho poriadku dôvody treba uviesť. Kritizoval šéfa klubu Smer-SD Jána Richtera, že takýto závažný návrh nijako neodôvodnil.
Nový rokovací poriadok určuje dĺžku času na rozpravu o bode programu na najviac 37,5 hodiny. Na návrh aspoň dvoch klubov možno rozhodnúť o skrátení či predĺžení dĺžky času. Dĺžka času na rozpravu však nemôže byť kratšia ako 12,5 hodiny.
