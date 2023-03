Rozprávkovú noc zažije takmer 23.000 slovenských detí

Bratislava 31. marca (TASR) - Slovensko sa v piatok zapája do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom. V poradí 18. ročník rozprávkovej noci plnej dobrodružstva, kreativity a súťaží zažije bezmála 23.000 detí na viac ako 416 miestach. Informuje o tom Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, ktorý podujatie koordinuje na Slovensku od roku 2006.



Do Noci s Andersenom 2023 sa zapojilo rekordných 416 slovenských verejných a školských knižníc, základných a materských škôl, centier pre deti a rodiny, ale aj rôznych kultúrnych centier vo všetkých regiónoch Slovenska s celkovým počtom 22.731 zúčastnených detí. V porovnaní s predpandemickým obdobím sa počet zapojených detí zdvojnásobil. V roku 2019 nocovalo 10.000 detí v takmer 240 knižniciach a školách.



Rozprávkové podujatie sa prvýkrát koná pod záštitou dočasne poverenej ministerky kultúry SR Natálie Milanovej na celoštátnej úrovni. "Noc s Andersenom už mnoho rokov prostredníctvom neopakovateľných zážitkov šíri lásku k čítaniu a knihám. Vytvára možnosť stretnutí nielen s hrdinami z príbehov, ale aj širokou škálou ľudí, ktorí sa možno v očiach detí stanú čitateľskými hrdinami. Hrdinami, ktorí na vlastnom príklade ukážu deťom krásu knižných príbehov a navedú ich na cestu k stovkám príbehov otvorením knihy," uviedla Milanová k podujatiu, v rámci ktorého si každá knižnica, škola alebo iná inštitúcia pripravuje pre svojich návštevníkov a "nocľažníkov" svoj vlastný originálny program. Spoločným základom sú knižné príbehy a knižní hrdinovia. Zážitok z programu v nočnej alebo netradičnej knižnici, múzeu či škole podporuje u detí pozitívny vzťah k čítaniu i knižniciam. Tie navštívia spisovatelia, ilustrátori, hudobníci či majstri ľudových remesiel, aby deťom čítali rozprávky, hrali divadielka.



Deti si prostredníctvom súťaží, hier, tvorivých dielničiek, zážitkových prednášok pripomenú aj okrúhle výročia spisovateľov a výtvarníkov pripadajúce na tento rok – Krista Bendová, Svetozár Mydlo, a Andersenovu rozprávku Škaredé káčatko, ktorá vyšla pred 180 rokmi, či dobrodružný román Cesta okolo sveta od Julesa Verna, ktorý vyšiel pred 150 rokmi.



Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovali v roku 2000 v Knižnici Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherskom Hradišti. Počas 22 rokov sa z komorného podujatia stalo medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice v rôznych končinách sveta. Slovensko je po Českej republike druhou krajinou s najvyšším počtom zapojených knižníc. Takmer 86.000 detí na celom svete bude nocovať na viac ako 1700 miestach.