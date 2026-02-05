< sekcia Slovensko
Rozpravu k návrhom na odvolanie členov vlády predčasne ukončili
Rokovanie o odvolávaní siedmich ministrov a o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začalo v stredu (4. 2.) po 17.00 h. Po predstavení všetkých návrhov sa samotná diskusia odštartovala pred 22.00 h.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - V Národnej rade (NR) SR vo štvrtok dopoludnia predčasne uzavreli rozpravu k opozičným návrhom na odvolanie ministrov aj k návrhu na odvolanie celej vlády. Poslanci tak urobili na návrh predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD). Do spoločnej rozpravy bolo prihlásených písomne ešte vyše 50 poslancov.
Rokovanie o odvolávaní siedmich ministrov a o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začalo v stredu (4. 2.) po 17.00 h. Po predstavení všetkých návrhov sa samotná diskusia odštartovala pred 22.00 h. Pokračovala bez prestávky počas noci až do dopoludnia. Po vystúpení všetkých písomne prihlásených rečníkov sa plánovalo umožniť prihlásenie do diskusie aj ústne. V debate rečnili najmä opoziční poslanci. Z radov koalície vystúpili v rozprave v noci za Smer-SD Ján Richter a za Hlas-SD Ľubica Laššáková.
Parlament sa k odvolávačkám dostal po vyše roku od podania prvého návrhu. Opozícia žiada odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministra zdravotníctva Kamila Šaška (obaja Hlas-SD), ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), ako aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Opozícia tiež pred vyše rokom podala návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.
