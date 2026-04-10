Rozširujú ponuku termínov v rezervačnom systéme na vybavenie dokladov
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR rozšírilo ponuku termínov v rezervačnom systéme na vybavenie dokladov z 28 na 40 dní vopred. Dôvodom je, že záujem ľudí o vybavenie cestovných dokladov ešte pred letom rastie. Oddelenia dokladov pociťujú zvýšený nápor, ktorý je v posledných dňoch citeľný najmä v Bratislave a vo väčších mestách. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.
„Rezervácia termínu je tak po novom dostupná vo väčšom časovom horizonte ako doteraz. Ministerstvo zároveň aktívne monitoruje vývoj na klientskych centrách vo veľkých mestách a na základe dát pripravuje ďalšie opatrenia tak, aby občania pocítili zrýchlenie vybavovania dokladov a aby boli všetci žiadatelia vybavení čo najplynulejšie,“ skonštatoval Neumann.
Tvrdí, že každé pracovisko má stanovené denné kapacity na spracovanie žiadostí, čomu je prispôsobený aj počet termínov v rezervačnom a vyvolávacom systéme. Počet otvorených pracovísk určujú vedúci jednotlivých agend podľa aktuálnych personálnych kapacít v daný deň.
Klient so zarezervovaným termínom je pri vybavovaní uprednostnený pred klientom, ktorý prišiel bez rezervácie a vyžiadal si poradové číslo priamo na pracovisku, vysvetlil hovorca. „Rezervácie však stále tvoria len menšiu časť celkového počtu vybavených žiadostí. Napríklad na oddeleniach dokladov v hlavnom meste bolo v prvom štvrťroku 2026 vybavených 32.664 klientov, pričom rezervovaný termín malo len 3727 z nich,“ podotkol.
Rezervačný systém nie je podľa MV úplnou náhradou osobnej návštevy pracoviska a vyzdvihnutia poradového čísla na mieste. Dodalo, že ide o doplnkovú službu, ktorá má občanom zjednodušiť plánovanie vybavenia dokladov, nie nahradiť štandardné osobné vybavovanie žiadostí. „Aj preto musí každému prípadnému zvyšovaniu počtu rezervácií v elektronickom systéme predchádzať dôkladná analýza. Pri neprimeranom navýšení rezervovaných termínov by totiž mohlo dochádzať k ich nevyužívaniu, a tým aj k blokovaniu kapacít pre občanov, ktorí prídu na pracovisko bez rezervácie a môžu byť vybavení osobne,“ ozrejmil Neumann.
Ministerstvo vnútra zároveň odporúča využívať aplikáciu eDoklady, ktorá v časti eSlužby umožňuje nielen rezerváciu termínu, ale aj elektronické zaradenie sa do poradia na pracovisku v reálnom čase, bez potreby vyzdvihnúť si lístok fyzicky v kiosku. Alternatívou je aj využitie oddelení dokladov v menších mestách, napríklad počas pracovnej cesty alebo dovolenky, kde sú čakacie doby kratšie alebo minimálne. Hotový doklad si môže občan nechať doručiť kuriérom na adresu bydliska alebo na ktorékoľvek oddelenie dokladov či klientske centrum.
Rezort taktiež pripomína, že o nový občiansky preukaz či pas je možné požiadať už 180 dní pred skončením platnosti aktuálneho dokladu.
Záujem o cestovné pasy je podľa MV porovnateľný s rovnakým obdobím minulého roka. Počas prvých troch mesiacov roka 2026 požiadalo o vydanie pasu 116.111 občanov, z toho 14.414 v expresnej lehote do dvoch dní, 5995 v zrýchlenej lehote do desiatich dní a 95.702 v štandardnej 30-dňovej lehote.
