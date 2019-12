Rozsudok v kauze tragického výbuchu vo VOP Nováky má 128 strán

Prievidza 4. decembra (TASR) - Kauzou tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky sa bude zaoberať Krajský súd v Trenčíne. Okresný súd (OS) v Prievidzi vyhlásil rozsudok nad bývalými manažérmi VOP Nováky 20. septembra, uplynulý týždeň ho expedoval oprávneným osobám.



"Rozsudok OS Prievidza v tejto trestnej veci už písomne vyhotovili a má 128 strán. Minulý týždeň ho súd expedoval a doručovaný je všetkým oprávneným osobám, teda obžalovaným, ich obhajcom, prokurátorovi a poškodeným," uviedol pre TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



Poškodeným, ktorí si uplatnili náhradu škody, ale neboli prítomní na hlavnom pojednávaní pri vyhlásení rozsudku, podľa neho plynie lehota 15 dní na podanie odvolania od doručenia rozsudku. "Po uplynutí tejto lehoty bude spis predložený odvolaciemu súdu," doplnil.



Dvoch zo štyroch bývalých manažérov Vojenského opravárenského podniku (VOP) Nováky uznal 20. septembra OS v Prievidzi vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom, ktorý v podniku v marci 2007 usmrtil ôsmich ľudí. Samosudkyňa OS v Prievidzi obžalovanému bývalému generálnemu riaditeľovi VOP Jozefovi B. a výrobnému riaditeľovi Jánovi L. uložila podmienečné tresty odňatia slobody. Bývalého technického riaditeľa Jána L. a bezpečnostného technika Jozefa O. súd oslobodil spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor sa odvolal priamo na mieste, čo sa týka výroku o treste. Ostatní, s výnimkou bývalých manažérov oslobodených spod obžaloby, si ponechali lehotu na prípadné podanie odvolania.



Podľa názoru samosudkyne nie je možné uznať obžalovaných vinnými z prvotnej príčiny výbuchu, keďže išlo o reťazenie dôsledkov. Významný podiel na udalosti mal podľa nej vlastník podniku. Súd podľa samosudkyne nedospel k záveru, že je potrebné uložiť mužom nepodmienečné tresty odňatia slobody, čo by bolo pre nich "neprimerane prísne", v prípade oslobodených nenašla príčinnú súvislosť dôkazov medzi ich konaním a obžalobou. Pri treste zohľadnila i to, že bývalí manažéri sú bezúhonní, opierala sa i o zdravotný stav jedného z nich.



Prokuratúra viní bývalých manažérov za to, že museli vedieť aj o riziku, ktoré vo VOP Nováky existovalo, a to vzhľadom na množstvo výbušného materiálu a jeho nesprávne skladovanie. Napriek tomu neprijali žiadne zásadné opatrenia. Pôvodne čelili obžalobe piati, bývalý ekonomicko-obchodný riaditeľ Eduard B. v lete 2017 zomrel. Pred vynesením rozsudku vyjadrili ľútosť nad udalosťou a vyhlásili, že necítia vinu. Kauzou sa OS Prievidza zaoberal od marca 2012.



Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky vo VOP Nováky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov. Ďalších 37 zamestnancov utrpelo rôzne zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, sa vyšplhala na viac ako štyri milióny eur.