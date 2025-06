Rozsudok v prípade exministra Gábora G. by mohli vyhlásiť 30. júna

Pezinok 11. júna (TASR) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku odročil proces s exministrom spravodlivosti Gáborom G. po dokončení jeho záverečnej reči na 30. júna. Prednesené má byť posledné slovo, prípadne vyhlásený rozsudok. Gábor G. vo svojej stredajšej záverečnej reči opäť zopakoval, že od kľúčového svedka Jána Gajana si nikdy nevypýtal ani neprevzal úplatok. Svoje tvrdenie podporil aj tým, že sa s Gajanom nikdy nestretol.



Obžalovaný vylúčil, že by bol Slovenský pozemkový fond niekedy zablokovaný. Viaceré listinné dôkazy, ktoré predložil prokurátor, podľa Gábora G. nijako s jeho trestnou vecou nesúviseli. Tvrdil aj to, že mnohí svedkovia nepovedali k skutku, ktorý mu je kladený za vinu, nič relevantné. V závere žiadal o vydanie zákonného a spravodlivého rozsudku. „Už stačí tej honby na čarodejnice,“ vyhlásil.



Prokurátor Matej Izakovič pred médiami vylúčil, že by bola obžaloba postavená len na výpovedi jedného svedka. „Výpoveď je potvrdzovaná aj ďalšími svedkami, aj listinnými dôkazmi. Nemyslím si, že ide o jedinú osamotenú výpoveď, na ktorej by bola postavená táto obžaloba,“ zdôvodnil.



Advokát Tomáš Rosina, naopak, tvrdí, že gro obžaloby je založené výhradne na Gajanovej výpovedi. „Ide o svedka, ktorý spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a skutok, ktorý je predmetom obžaloby, sa teda mal udiať iba medzi nimi dvoma. Takže jeho výpoveď je úplne osamotená, nie je podporená žiadnymi podpornými dôkazmi,“ povedal. Poukázal na to, že skutočnosti, ktoré svedok uvádzal, vyvrátili ďalšie dôkazy. Očakáva preto oslobodzujúci rozsudok.



Vyšetrovateľ niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora G. z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.