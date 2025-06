ROZSUDOK v prípade exministra Gábora G. majú vyhlásiť v pondelok

Bratislava 29. júna (TASR) - Rozsudok v prípade exministra spravodlivosti Gábora G. má Špecializovaný trestný súd v Pezinku vyhlásiť v pondelok (30. 6.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Exminister mal podľa obžaloby prijať úplatok za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde.



Gábor G. od začiatku hlavného pojednávania trvá na svojej nevine. Žalované skutky označil za vymyslené. Viackrát zopakoval, že od kľúčového svedka Jána Gajana si nielenže nikdy nevypýtal a neprevzal úplatok, ale že ho ani nepozná a nikdy sa s ním nestretol.



Prokurátor navrhuje pre obžalovaného podmienečný trest väzenia v hornej hranici trestnej sadzby. Rovnako aj peňažný trest vo výške minimálne 80.000 eur. Gábor G. žiada spod obžaloby oslobodiť.



Vyšetrovateľ niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora G. z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.