Rozsvietené dominanty pripomenú dôležitosť mamografického vyšetrenia

Bratislava 13. októbra (TASR) - Prezidentský palác, magistrát Bratislavy, radnica v Trnave, ale tiež dominanty v Trenčíne, Ružomberku, Banskej Bystrici i budova Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Bratislave sa v piatok (15. 10.) rozsvietia na ružovo. Stane sa tak pri príležitosti medzinárodného mesiaca zvyšovania povedomia o rakovine prsníka. Ženám majú pripomenúť potrebu pravidelného mamografického vyšetrenia.



"Mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť prípadný nádor v najvčasnejších štádiách, kedy prichádza do úvahy prsník zachraňujúca operácia, často bez potreby chemoterapie. Absolvované vyšetrenie môže zachrániť život," konštatuje Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, správkyňa združenia Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia.



Na Slovensku je ročne diagnostikovaná rakovina prsníka 3000 ženám, z toho až 30 percentám v pokročilom metastatickom štádiu. Tretina žien sa z ochorenia nevylieči. V priebehu jedného roka umrie na rakovinu prsníka približne 1000 žien, teda tretina diagnostikovaných. Mamografické vyšetrenie absolvuje pravidelne iba 30 percent žien. Ak by sa skríningu zúčastnilo 70 až 75 percent žien, bolo by možné znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 až 35 percent.



Na Slovensku je 16 preverených pracovísk, vyšetrenie je bezbolestné a nie je nebezpečné. Skríningové pracoviská sa nachádzajú v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku, Malackách, Poprade, Prešove, Prievidzi, Ružomberku, Starej Ľubovni, Nitre, Trenčíne a Trnave. Mnohé pacientske združenia sa pritom snažia pomáhať odstrániť stigmatizáciu a strach z mamografického vyšetrenia.



V roku 2020 bolo na preverených skríningových mamografických pracoviskách vyšetrených skríningovou mamografiou 38.844 žien. Zistených bolo spolu 310 prípadov rakoviny prsníka, prevažná väčšina vo včasnom štádiu.



Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má na Slovensku každá žena vo veku od 50 do 69 rokov. Ženám so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať mamografiu každý rok.