Roztrúsená skleróza zo začiatku vyzerá ako únava či prepracovanie

Bratislava 27. mája (TASR) - Roztrúsená skleróza sa v začiatkoch prejavuje ako únava či prepracovanie. Je známa aj ako ochorenie tisícich tvárí. Jej príznaky sa vyskytujú už u mladých ľudí a vývoj je často nepredvídateľný.



Zápalové ochorenie roztrúsená skleróza alebo skleróza multiplex napáda centrálny nervový systém, teda mozog, miechu a obaly očných nervov. "Príčinou ťažkostí je, že imunitný systém začne napádať svoje vlastné nervové bunky, respektíve ich obal, ktorý okrem iného chráni nervové vlákna a pomáha im šíriť elektrické vzruchy, a tým riadiť funkcie celého nervového systému. Bez neho dochádza k výraznému spomaleniu vedenia vzruchov v nervovom tkanive, neskôr aj k ich odumretiu, až k zániku nervových buniek," vysvetľuje neurologička Iveta Nikolová.



Príznaky ochorenia sú rôzne, podľa toho, ktorá časť nervovej sústavy je zasiahnutá, a často sa zamieňajú s únavou, prepracovanosťou či unavenými očami. "Najčastejším prvým príznakom sú zrakové poruchy, a to v dôsledku napadnutia obalu zrakového nervu, takže môže dôjsť k výpadku v zornom poli, dvojitému videniu alebo zhoršeniu zrakovej ostrosti. Pacient môže mať bolesti oka pri pohľade do strán," opisuje Nikolová. Ďalej sa vyskytujú poruchy pohyblivosti, niekedy až známky ochrnutia končatín a tváre, ťažkosti s rovnováhou a v neskoršom štádiu aj pády, poruchy artikulácie, poruchy močenia či sexuálnych funkcií, poruchy citlivosti tváre a končatín od necitlivosti až po úporné bolesti. Pomerne časté sú aj psychické poruchy ako depresia, úzkosť a poruchy spánku. Nielen v dôsledku zmien nervovej sústavy, ale aj ako reakcia na diagnózu.



"Pri diagnostike je veľmi dôležitá anamnéza. Základom je podrobné neurologické vyšetrenie a vyšetrenie magnetickou rezonanciou mozgu a miechy," vysvetľuje neurologička. Využíva sa aj vyšetrenie likvoru a ďalšie vyšetrenia. Podľa nej počet pacientov v posledných rokoch významne stúpa, čiastočne aj pre väčšiu informovanosť širokej verejnosti o príznakoch a prejavoch ochorenia. Rizikovým faktorom je podľa Nikolovej často nedostatok vitamínu D, stres alebo zvýšená záťaž, pretože pôsobia cez hormonálny systém, ktorý ovplyvňuje riadenie imunitných a nervových funkcií.



"V súčasnosti ešte na roztrúsenú sklerózu neexistuje liek, ktorý by dokázal odstrániť všetky príznaky a ochorenie navždy vyliečiť. Ale sú k dispozícii lieky, ktoré dokážu pomôcť veľmi účinne v zastavení príznakov choroby, najmä pokiaľ sa začne s liečbou včas," ubezpečila Nikolová. Mnohé nové lieky sú aktuálne vo fáze registrácie alebo sa skúma ich účinok v klinických štúdiách. "Tieto skutočnosti prinášajú významnú nádej pre veľkú časť pacientov, základom úspechu je však dobrý vzťah a otvorená komunikácia medzi pacientom, lekárom a zdravotnou sestrou," uzavrela Nikolová.



V stredu je Svetový deň sklerózy multiplex. Jeho cieľom je upozorniť na toto závažné neurologické ochorenie a zvyšovať informovanosť o ňom.