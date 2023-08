Rada udelila štyri sankcie vysielateľom programových služieb

Bratislava 30. augusta (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) udelila na stredajšom zasadnutí štyri sankcie, týkajú sa vysielania v televíziách TA3 a Slovan, Rádiu Frontinus a Rádiu v Nitre. Rada schválila aj ďalší projekt diskusných programov počas volebnej kampane. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



Rada okrem iného začala jedno správne konanie týkajúce sa obsahu vysielania, zastavila šesť správnych konaní a vyhovela dvom žiadostiam o udelenie výnimky z podielu európskych diel.



RpMS udelila sankciu, keď upozornila Rádio Frontinus na porušenie zákona za to, že v decembri 2022 odvysielalo program Debata na telefón, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory poslanca parlamentu za Smer-SD Ľuboša Blahu.



Ďalšia sankcia sa týka upozornenia na porušenie zákona v televízii TA3 za to, že vo februári odvysielala program Tak takto?! s jednostrannými politickými názormi analytika Jeffreyho Sachsa k vojenskému konfliktu na Ukrajine. Podľa rady v ňom absentovalo vyváženie, spresnenie či zaradenie uvedených názorov do širšieho kontextu, "čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky".



Sankciu dostala aj Televízia Slovan za to, že podľa rady poskytuje prostredníctvom platforiem na zdieľanie videí Facebook a YouTube službu, ktorá predstavuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, "pričom nezabezpečil ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informáciám o tejto službe a poskytuje ju bez autorizácie".



Rádio v Nitre dostalo sankciu v súvislosti s tým, že začiatkom roka 2023 odvysielalo reklamné šoty, v ktorých účinkoval hlásateľ spravodajských programov programovej služby Rádio v Nitre.