Rada apeluje na povinnosti vysielateľov počas volebnej kampane

Bratislava 22. júna (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMs) apeluje na vysielateľov, aby dbali na plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona počas obdobia vysielania volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady (NR) SR. TASR informácie poskytla hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.



"Najmä dôsledne rešpektovali povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu," uviedla Michelčíková. Rovnako aj povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a publicistických programov a oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru.



RpMs schválila komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v období počas volebnej kampane, moratória a samotných volieb do NR SR. Pravidlá sa podľa nej vzťahujú na rozhlasové a televízne vysielanie, ale aj na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby (AVMS) na požiadanie a internetové vysielanie.



Ozrejmila, že 21 dní pred voľbami umožňuje zákon o volebnej kampani vysielať politickú propagáciu a aj diskusné štúdia. "Pri vysielaní politickej propagácie musia vysielatelia zabezpečiť, aby bola na jej začiatku aj konci zreteľne označená a oddelená, a to odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie," podotkla rada.



V prípade diskusných programov podľa slov RpMs platí, že verejnoprávny vysielateľ je povinný vyhradiť im vo vysielaní priestor, súkromní vysielatelia tak urobiť nemusia, ale môžu. "Komerčným vysielateľom časový rozsah zákon neurčuje, hovorí však, že vysielať predvolebné diskusie môžu len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry schváli rada," doplnila.



Priblížila, že počas dvojdňového moratória je zakázané zverejňovanie volebných prieskumov a volebných ankiet vrátane exit pollov s ľuďmi, ktorí už opustili volebné miestnosti. "Dovtedy treba dbať na povinnosť zverejňovať o každom prieskume vždy všetky dostupné informácie," podotkla rada s tým, že moratórium sa vzťahuje aj na poskytovateľov AVMS.