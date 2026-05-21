< sekcia Slovensko
Rada pre mediálne služby: O voľné frekvencie má záujem 6 vysielateľov
Najväčší záujem je o frekvenciu 104,5 MHz Košice, o ktorú sa uchádzajú traja vysielatelia.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - V aktuálnom výberovom konaní o voľné rozhlasové frekvencie prejavili záujem šiesti vysielatelia, ktorí sa uchádzajú o pridelenie frekvencie pre celkovo sedem programových služieb. Informovala o tom hovorkyňa Rady pre mediálne služby (RpMS) Lucia Michelčíková.
„Medzi uchádzačmi nie je žiadny nový subjekt, všetci žiadatelia už sú držiteľmi licencií na vysielanie,“ spresnila.
Žiadosti sa týkajú desiatich zo 17 voľných frekvencií, pričom o najväčší počet z nich (6) sa bude uchádzať vysielateľ programových služieb Rock (záujem o päť frekvencií) a Europa 2 (jedna frekvencia). Po dve frekvencie žiadajú prideliť dvaja vysielatelia - stanice BB FM a Rádio Šírava. O pridelenie jednej frekvencie prejavilo záujem Trnavské rádio a tiež Detské rádio.
Najväčší záujem je o frekvenciu 104,5 MHz Košice, o ktorú sa uchádzajú traja vysielatelia. Dvaja uchádzači prejavili záujem o frekvenciu 104,1 MHz Prešov. O zvyšných osem frekvencií, ku ktorým Rada eviduje v aktuálnom výberovom konaní záujem o pridelenie, sa uchádza vždy len jeden subjekt.
Verejné vypočutie kandidátov by sa malo uskutočniť 30. júna 2026, v ten istý deň by malo prísť aj k rozhodnutiu rady. Termín bude potvrdený a včas oznámený na webe RpMS. Výberové konanie vyhlásila rada 22. apríla.
„Medzi uchádzačmi nie je žiadny nový subjekt, všetci žiadatelia už sú držiteľmi licencií na vysielanie,“ spresnila.
Žiadosti sa týkajú desiatich zo 17 voľných frekvencií, pričom o najväčší počet z nich (6) sa bude uchádzať vysielateľ programových služieb Rock (záujem o päť frekvencií) a Europa 2 (jedna frekvencia). Po dve frekvencie žiadajú prideliť dvaja vysielatelia - stanice BB FM a Rádio Šírava. O pridelenie jednej frekvencie prejavilo záujem Trnavské rádio a tiež Detské rádio.
Najväčší záujem je o frekvenciu 104,5 MHz Košice, o ktorú sa uchádzajú traja vysielatelia. Dvaja uchádzači prejavili záujem o frekvenciu 104,1 MHz Prešov. O zvyšných osem frekvencií, ku ktorým Rada eviduje v aktuálnom výberovom konaní záujem o pridelenie, sa uchádza vždy len jeden subjekt.
Verejné vypočutie kandidátov by sa malo uskutočniť 30. júna 2026, v ten istý deň by malo prísť aj k rozhodnutiu rady. Termín bude potvrdený a včas oznámený na webe RpMS. Výberové konanie vyhlásila rada 22. apríla.