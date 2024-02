RpMS schválila viacerým vysielateľom projekty volebných diskusií

Bratislava 22. februára (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) v stredu (21. 2.) schválila viacerým vysielateľom projekty diskusných programov počas volebnej kampane k prezidentským voľbám. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



"Na prezentáciu jednotlivých kandidátov sú primárne určené diskusné programy, ktorých projekt musia vysielatelia rade predložiť na schválenie najmenej 25 dní pred začiatkom ich vysielania," vysvetlila Michelčíková. Volebné diskusné programy v stredu rada odobrila TV Markíza, Joj a Joj 24, TA3, Expres a Fun Radio.



Rada tiež upozorňuje vysielateľov na povinnosť zabezpečiť, aby programy a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade so zákonom o volebnej kampani. "Porušenia tejto povinnosti sa môžu vysielatelia dopustiť aj tým, že počas volebnej kampane vysielajú programy, ktoré síce sú aj štandardne zaradené do vysielacej štruktúry, ich obsahom by však mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov na prezidenta," upozornila Michelčíková.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla.