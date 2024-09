Rada pre mediálne služby uložila sedem sankcií v podobe upozornenia

Bratislava 17. septembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na utorkovom zasadnutí sedem sankcií v podobe upozornenia na porušenie zákona. Začala tiež viacero správnych konaní. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



Rada v pléne zamietla odvolanie vysielateľa a potvrdila rozhodnutie senátu rady, ktorým uložil sankciu vysielateľovi programovej služby Jednotka (STVR) za to, že 4. mája odvysielal program Mimoriadny príhovor vtedajšieho dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ktorým došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky.



Uložila tiež sankciu vysielateľovi programovej služby Joj za to, že dňa 11. februára odvysielal program Nové bývanie, pričom titulky sprevádzajúce program nezodpovedali zvukovej zložke programu a za to, že neposkytol rade na jej vyžiadanie súvislý záznam tohto vysielania s multimodálnym prístupom. Upozornila na porušenie zákona aj vysielateľa programovej služby Západoslovenská televízia za to že jej na vyžiadanie neposkytol súvislé záznamy vysielania z dní 18. a 21. januára.



Rada tiež uložila sankciu účastníkovi konania Rusyn Media za to, že 5. januára vysielal na webovej stránke www.rusyn.fm službu prostredníctvom internetu pod názvom Rusyn FM, ktorá naplnila definíciu komunitného vysielania, čím porušil zákaz vysielať bez autorizácie. Rovnako bola uložená sankcia účastníkovi konania Slovenská dychová hudba za to, že 8. januára vysielal na webovej stránke www.radiodychovka.sk službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio Dychovka, ktorá naplnila definíciu programovej služby, čím taktiež porušil zákaz vysielať bez autorizácie.



Upozorneniu na porušenie zákona čelí aj účastník konania Luami za to, že dňa 12. januára vysielal na webovej stránke www.irock.sk službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio iRock, ktorá naplnila definíciu programovej služby, čím porušil zákaz vysielať bez autorizácie. Tiež účastník konania Naše Humenné, za to, že na webovej stránke www.radioparada.sk vysielal dňa 10. januára službu prostredníctvom internetu pod názvom Rádio paráda a dňa 15. januára službu prostredníctvom internetu pod názvom Paráda rock, ktoré naplnili definíciu programovej služby, čím porušil zákaz vysielať bez autorizácie.