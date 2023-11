RpMS v stredu uložila dve sankcie a začala päť správnych konaní

Bratislava 22. novembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) v stredu uložila dve sankcie vo forme upozornenia na porušenie zákona a začala päť správnych konaní. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



Rada uložila sankciu vysielateľovi programových služieb Joj a Joj Plus a vysielateľovi TV Markíza a Dajto za odvysielanie reklamného oznamu propagujúceho spoločnosť Slovenská sporiteľňa, pri ktorom došlo k nezabezpečeniu povinnosti, aby reklamný oznam určený maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahoval nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť. Ďalšiu sankciu udelila vysielateľovi programovej služby Rádio Wow za to, že dva dni nevyužíval frekvenciu 93,6 MHz Nitra na pridelené účely.



RpMS zároveň začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Goldies z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 92,0 MHz Banská Bystrica na pridelené účely. Začala tiež dve správne konania voči vysielateľovi programovej služby Joj preto, že odvysielal v programe Krimi príspevok, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinností týkajúcich sa ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti. Druhé správne konanie sa týka príspevku Na hrane s preferenciami, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov.



Ďalšie správne konanie rada začala voči vysielateľovi programovej služby Jednotka za to, že v programe Správy RTVS odvysielal Prieskum volebných preferencií a Volebný prieskum agentúry POLIS, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov. Piate správne konanie začala RpMS voči vysielateľovi Frontinus v súvislosti s tým, že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal programy Debata na telefón, ktoré mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v parlamentných voľbách, pričom Rade nepredložil v zákonnej lehote pred začiatkom vysielania projekt vysielania volebných diskusných programov.