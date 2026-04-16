RpMS vyhlásila súťaž Zodpovedný influencer
Žiaci majú vytvoriť mediálny obsah.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) vyhlásila súťaž Zodpovedný influencer pre žiakov základných a stredných škôl. Majú vytvoriť vlastný mediálny obsah na tému zodpovednej tvorby online obsahu. Súťaž je súčasťou iniciatívy Týždne mediálneho vzdelávania. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
„Súťaž prispieva k šíreniu osvety a rozvíja kritické myslenie pri vnímaní influencerov zo strany rizikovej skupiny ich sledovateľov,“ skonštatovala Michelčíková. Zároveň vyzdvihla, že žiaci získajú praktické tipy, ako natočiť reportáž, nahrať školský podcast či vytvoriť iný mediálny obsah. Víťazi budú mať podľa nej možnosť účasti na workshope v priestoroch profesionálneho televízneho a rozhlasového štúdia.
V súvislosti so zámerom súťaže poukázala na prieskumy, z ktorých vyplýva, že takmer tretina ľudí na Slovensku používa ako prvý zdroj informácií počas mimoriadnej udalosti internetový prehliadač a pre polovicu slovenskej populácie sú informačným zdrojom o spoločenských a politických témach sociálne siete. Vo vekovej skupine 15 až 24 rokov je podľa nej tento trend ešte silnejší - zo sociálnych sietí získava informácie až 74 percent zástupcov mladšej generácie. Len 17 percent detí však uvádza, že pravidlá používania sociálnych sietí čítali a rozumejú im a takmer polovica sa s nimi vôbec neoboznamovala.
„Dôvera príslušníkov generácie Z vo verejne známu osobu prevažuje nad kritickým posudzovaním obsahu, často nerozmýšľajú nad tým, prečo sa im zobrazuje a natívne formy reklamy im vizuálne aj obsahovo splývajú s bežnými príspevkami,“ upozornila Michelčíková. Reklamu v tzv. reels na Instagrame podľa nej dokázalo identifikovať len necelých 16 percent respondentov prieskumu.
