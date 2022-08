RpMS vyzýva vysielateľov rešpektovať pravidlá predvolebného vysielania

Bratislava 25. augusta (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) apeluje na vysielateľov, aby počas obdobia vysielania volebnej kampane pred jesennými samosprávnymi voľbami dôsledne rešpektovali povinnosti, stanovené v tejto oblasti zákonom o mediálnych službách. K výzve regulačný orgán zverejnil aj usmerňujúce stanovisko, vysvetľujúce špecifiká predvolebného vysielania.



Rada predovšetkým upozorňuje, že hoci volebná kampaň prebieha už od 10. júna, vysielanie politickej propagácie umožňuje zákon len v období 21 dní predo dňom konania volieb do začiatku moratória, teda od 8. do 26. októbra. Zdôrazňuje tiež, že politickou propagáciou nemusí byť len reklamný spot. "Považujú sa za ňu akékoľvek verejné oznámenia určené na podporu či popularizáciu politickej strany, hnutia, ich hesiel, členov alebo kandidátov," priblížila hovorkyňa RpMS Lucia Michelčíková. V období, umožňujúcom ich vysielanie, musia byť zreteľne označené a oddelené oznamom, že ide o platenú reklamu. "Všetky kandidujúce subjekty musia mať zabezpečené rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času," dodala.



Verejnoprávny vysielateľ ani súkromní vysielatelia nie sú povinní vysielať politickú propagáciu. Ak sa rozhodnú vyhradiť jej priestor, zákon stanovuje pravidlá. Určením času vysielania nesmie byť žiadny z kandidátov znevýhodnený. "Špecifikom volieb do orgánov územnej samosprávy je, že v prípade, ak kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu kandiduje súčasne aj do zastupiteľstva, má nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorá mu už bola pridelená ako kandidátovi na uvedené vedúce funkcie," upozornila.



Predvolebné šoty a inú platenú inzerciu môžu poskytovať aj audiovizuálne mediálne služby (AVMS) na požiadanie. "Vysielateľ výhradne prostredníctvom internetu však politickú propagáciu vysielať nesmie," dodala hovorkyňa RpMS.



V prípade predvolebných diskusií platí, že RTVS môže tieto relácie zaradiť do vysielania len v období, umožňujúcom vysielať politickú propagáciu (8. – 26. 10). Súkromné rádiá a televízie či poskytovatelia AVMS tak môžu urobiť už skôr, vysielanie takýchto relácií je však podmienene tým, že ich zaradenie do programovej štruktúry schválila Rada, ktorú o to musia požiadať vysielatelia minimálne 30 dní pred začiatkom vysielania programu.



RpMS v stanovisku k zákonným povinnostiam pripomenula, že volebné prieskumy a ankety možno zverejňovať len do začiatku moratória - 48 hodín predo dňom konaním volieb, teda do polnoci 26. októbra. Spolu s prieskumom musia byť vždy zverejnené aj všetky dostupné informácie o ňom. "Prezentovať sa takisto musia výsledky preferencií všetkých kandidátov, nielen vybraných," doplnila Michelčíková. Upozornila, že počas moratória je zakázané aj zverejňovanie akýchkoľvek iných informácií o kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech.



Celé stanovisko RpMS je zverejnené na jej webe.