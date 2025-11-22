< sekcia Slovensko
RpMS zvolili do predsedníctva Siete regulátorov online bezpečnosti
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - V novej riadiacej štruktúre Globálnej siete regulátorov online bezpečnosti (GOSRN) bude v pozícii podpredsedu slovenská Rada pre mediálne služby (RpMS), zastúpená vedúcim odboru medzinárodných vzťahov RpMS Stanislavom Matějkom. „Rozhodli o tom účastníci na novembrovom výročnom zasadnutí GOSRN v írskom Dubline,“ informovala hovorkyňa RpMS Lucia Michelčíková.
Pripomenula, že v pozícii podpredsedu GOSRN nadviaže RpMS na svoju dlhoročnú expertízu a aktívnu úlohu v európskych a medzinárodných zoskupeniach regulátorov. „Už dnes zohráva kľúčovú úlohu v zefektívňovaní ich spolupráce - a to ako v pozícii podpredsedu Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA), tak aj vo vedení pracovných skupín Európskej rady pre mediálne služby (EBMS) a Európskeho výboru pre digitálne služby (EBDS),“ dodala.
Participácia na vedení GOSRN, ktorej členom je RpMS od roku 2024, predstavuje podľa jej slov ďalšiu príležitosť rady posilniť hlas menších a stredných regulátorov v globálnej diskusii, podporiť konzistentný prístup k ochrane používateľov a prispieť k efektívnemu dohľadu nad platformami. „Zároveň vytvára príležitosť uplatňovať získané poznatky v slovenskom online prostredí,“ dodala Michelčíková.
Súčasťou novembrového GOSRN bol aj návrh pracovného plánu organizácie na rok 2026. „K hlavným tematickým prioritám tohto plánu patrí budovanie súladu regulačných rámcov naprieč jurisdikciami, rozširovanie dôkazovej bázy a zdieľanie osvedčených postupov, efektívna koordinácia a výmena informácií s cieľom podporiť dodržiavanie povinností a rozvoj globálnych partnerstiev,“ priblížila hovorkyňa RpMS.
Sieť GOSRN tvorí deväť riadnych členov, viac ako 20 organizácií a inštitúcií zameraných na online bezpečnosť je zapojených v pozícii pozorovateľa.
