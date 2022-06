Rada pre práva dieťaťa kritizuje zmeny v zákone o rodine

Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce uzákoniť konflikt rodičov a mieni skomplikovať deťom vzťahy s rodičmi. Skonštatovala to Rada pre práva dieťaťa (RPPD) v reakcii na vládou schválenú novelu civilného mimosporového poriadku a zmeny v zákone o rodine. Otázne je podľa rady, či sa novelou nelikviduje inštitút striedavej osobnej starostlivosti. Podčiarkla, že o jej vhodnosti môže rozhodovať len súd. Stanovisko TASR poskytol Bohuslav Lenghardt z RPPD.



Rada skonštatovala, že ministerstvo vraj chce zmeniť rodinné animozity a dostať detí z rozvodového bludiska, a preto novelizuje zákon o rodine. Predložené riešenie však RPPD nepovažuje za šťastné. Hoci v ňom rezort zakotvuje spoločnú starostlivosť, zároveň podľa slov rady vsunul do novely ustanovenie, podľa ktorého je v poriadku, ak jeden rodič nechce komunikovať, ak nechce, aby malo dieťa vyvážený vzťah s otcom i s mamou.



"Zákon má zakázať súdom, aby tvrdohlavosť jedného z rodičov považovali za škodlivú pre dieťa. Súd nesmie premýšľať, súd nesmie vnímať neochotu rodiča k rodičovskej komunikácii ako ujmu a musí premýšľať ako sebeckému rodičovi vyhovieť. Dieťa opäť nie je stredobodom pozornosti. Súdy sa dostanú do postavenia akejsi prevodovej páky medzi svojvôľou štátu a rozhodnutiami o porozvodovej starostlivosti rodičov o deti," uviedla rada.



Novela podľa nej prináša nelogický výrok - 'ak jeden rodič bezdôvodne odmieta striedavú starostlivosť, nie je to prejav jeho svojvôle, ale dôvod, aby súd hľadal cesty, ako mu vyhovieť' - a vzápätí prikazuje riadiť sa najlepším záujmom dieťaťa. V praxi to podľa rady znamená predĺžiť súdne konanie, zamestnať súdnych znalcov a dieťa podrobiť vyšetreniam, vypočúvaniam a dlhotrvajúcemu stresu.



Otázne podľa rady je, či sa novelou nelikviduje inštitút striedavej osobnej starostlivosti a či sa deťom neberie právo na obidvoch rodičov. Podčiarkla, že o vhodnosti striedavej osobnej starostlivosti môže rozhodovať len súd, nie rodič. "Ako jediný môže posúdiť, či je striedavá osobná starostlivosť dôvodná alebo nedôvodná," uviedla a poukázala na vyjadrenia českého ústavného súdu.



Za správnu cestu považuje RPPD zrušenie navrhovaného sporného ustanovenia v novele zákona o rodine a ponechanie rozhodovania na súd. "Nie na politikov cez vytváranie neštandardných legislatívnych noriem," uzavrela rada.