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R.Raši: Slovensko smrťou Petra Jaroša prišlo o výnimočného spisovateľa
Tisícročná včela, ktorej scenár napísal, sa stala neoddeliteľnou súčasťou národnej kultúry. Zároveň však odišiel človek, ktorý pomáhal klásť ústavné základy samostatného Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovensko smrťou Petra Jaroša prišlo o významného spisovateľa a scenáristu. Tisícročná včela, ktorej scenár napísal, sa stala neoddeliteľnou súčasťou národnej kultúry. Zároveň však odišiel človek, ktorý pomáhal klásť ústavné základy samostatného Slovenska. Na sociálnej sieti to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Minulý rok som mal tú česť odovzdať mu Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana za jeho mimoriadny prínos pri vzniku nášho štátu. Na naše stretnutie a na jeho múdrosť a nadhľad nikdy nezabudnem,“ uviedol Raši s tým, že rodine a blízkym vyjadruje úprimnú sústrasť.
Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, nemenej sa rovnako preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník.
„Minulý rok som mal tú česť odovzdať mu Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana za jeho mimoriadny prínos pri vzniku nášho štátu. Na naše stretnutie a na jeho múdrosť a nadhľad nikdy nezabudnem,“ uviedol Raši s tým, že rodine a blízkym vyjadruje úprimnú sústrasť.
Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, nemenej sa rovnako preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník.