RRZ: Nedostatok sestier by mohol byť dramatickým problémom

Bratislava 25. marca (TASR) - Zachovanie súčasného štandardu zdravotnej starostlivosti bude v budúcnosti vzhľadom na starnutie obyvateľstva predstavovať zvýšenú záťaž na systém, vrátane jeho personálnych zdrojov. Problémom bude najmä nedostatok sestier, no zvýšiť treba aj počet lekárov. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Očakávaný deficit sestier už v priebehu najbližšej dekády bude výrazný a v priebehu 20 rokov až dramatický," uviedla rada. Upozornila, že riešenie problému by si vyžadovalo postupné zvýšenie počtu absolventov "sesterských" odborov v rámci stredných zdravotníckych škôl z dnešných približne tisíc ročne na takmer dvojnásobok.



Rada priblížila, že kľúčovým faktorom pre zlepšenie situácie je zvyšovanie miezd, kompetencií a možností pre vzdelávanie sestier. Dôležité je podľa nej tiež využiť vzdelanie a schopnosti absolventov stredných zdravotníckych škôl. "Presadzovaniu záujmov sestier by pomohlo ich užšia spolupráca medzi jednotlivými typmi sestier, keďže dnes medzi nimi vidieť často aj rivalitu," podotkla.



RRZ tiež poukázala, že počet lekárov postupne rastie a ich odlev do zahraničia sa výrazne znížil pred niekoľkými rokmi. "Ani tento rast však nebude stačiť na zachovanie súčasnej úrovne starostlivosti o starnúcu populáciu. Na dosiahnutie tejto úrovne treba dlhodobo zvýšiť počet lekárov o štyri percentá oproti aktuálnemu trendu," zdôraznila.



Dá sa to podľa nej dosiahnuť zmenou politiky lekárskych fakúlt. Upozornila, že tie v súčasnosti vzdelávajú až 40 percent zahraničných študentov na úkor potrieb slovenského zdravotníctva, čo je podľa nej v rozpore s verejným záujmom. Treba podľa nej tiež znížiť zahltenie lekárov a efektívnejšie nastaviť kompetencie medzi lekármi a sestrami, vrátane presunu časti agendy na nemedicínsky personál.