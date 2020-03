R. Sulík dočasne prevzal rezort diplomacie, s I. Korčom je v kontakte

Bratislava 21. marca (TASR) - Richard Sulík a Martin Klus (obaja SaS) prevzali ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dočasne ho vedie Sulík, ktorý je zároveň prvým podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva. Ivan Korčok je totiž ešte v Spojených štátoch amerických a po návrate musí ísť pre situáciu s novým koronavírusom do karantény. Sulík a Klus sú s ním v kontakte. Korčok verí, že sa mu podarí vrátiť čo najskôr.



"S pánom Korčokom sme v pravidelnom kontakte, máme spoločnú komunikáciu. Do našej diskusie je zapojený aj exminister Miroslav Lajčák, ktorý avizoval, že je pripravený byť nápomocný," povedal pre TASR Klus, ktorý ocenil spôsob, akým im Lajčák odovzdal rezort.



Zastupujúci minister zahraničia Sulík plánuje podľa Klusa zúčastňovať sa na podstatných veciach vrátane porád vedenia ministerstva. Hlavnými prioritami rezortu sú v súčasnosti repatriácia občanov SR domov a súčinnosť pri dovoze zdravotníckeho materiálu. Ale tiež dôležité európske a zahranično-politické témy. Klus spomenul napríklad ministerské rady, na ktorých sa zúčastní on. Zamerané majú byť na ochorenie COVID-19.