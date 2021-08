Sulík: Ak je obvinenie Kovaříka oprávnené, žiadame vyvodenie dôsledkov

Bratislava 27. júla (TASR) – Ak je obvinenie voči policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi na solídnom základe, mal by aspoň dočasne prestať vykonávať funkciu. Skonštatoval to vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík na piatkovej tlačovej konferencii. Dodal, že ak sa to v krátkej dobe ukáže ako oprávnené, v SaS budú žiadať vyvodenie dôsledkov.



„V tomto momente neviem povedať, do akej miery je to vojna medzi policajtmi. Ak sú tieto obvinenia na aspoň čiastočne solídnom základe, tak si myslím, že policajný prezident by mal prestať vykonávať svoju funkciu aspoň dočasne, aspoň kým sa ukáže, ako to vlastne je," povedal Sulík. Tvrdí, že na všetkých by mal platiť rovnaký meter. Poznamenal, že Slovensko zrejme nemá šťastie na policajných prezidentov a chce veriť, že sa to čoskoro zmení.



Sulík zároveň deklaroval podporu ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), ktorého chce opozícia opätovne odvolávať. Ozrejmil, že aj SaS mala na ministra otázky, no vyriešila to jeho pozvaním na klub, kde ich zodpovedal.



Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila vo štvrtok (26. 8.) Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta, podal voči nemu sťažnosť.



Minister vnútra zatiaľ nepripravuje rozhodnutie o dočasnom pozbavení Kovaříka výkonu štátnej služby policajta. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) si ho predvolal na zasadnutie výboru.