Takáč: Premiér má len jedného šéfa, hoci priznal, že ho riadia 4 lídri

Bratislava 23. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) priznal, že ho riadia štyria predsedovia koaličných strán. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Smeru-SD Richard Takáč. Myslí si však, že Heger má len jedného šéfa. Reagoval tak na vyjadrenie premiéra vo víkendových diskusných reláciách.



"Sám priznal, že nie je šéfom koalície, že ho riadia štyria predsedovia koaličných strán. Osobne to vidím tak, že má len jedného šéfa, všetkým je jasné, koho," uviedol Takáč na sociálnej sieti.



Kritizuje vyjadrenie premiéra, ktorý podľa neho položil viac otázok než dal odpovedí. "Nedozvedeli sme sa opäť nič. Boli to nekonečné minúty prázdnych naučených fráz," poznamenal. Takáč podčiarkol, že Slovensko nemôže mať premiéra, ktorý ani neverí v dovládnutie vlastnej vlády. "Aj keď mu slúži ku cti aspoň táto sebareflexia," uzavrel Takáč.



Heger počas víkendu uviedol, že nie je šéfom koalície, pretože tú riadia štyria lídri koaličných strán. "Nie som šéf tejto koalície. Som šéf vlády. Nado mnou je koaličná rada," povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy. Právomoci síce má, no podľa vlastných slov sú nad ním štyria predsedovia koaličných strán.