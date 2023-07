RTVS chce spravodajcov nájsť i medzi členmi vietnamskej komunity

Bratislava 19. júla (TASR) - Spravodajstvo RTVS bude hľadať nových redaktorov aj v prostredí vietnamskej menšiny na Slovensku. Telerozhlas tým chce reagovať aj na uznanie vietnamskej komunity ako oficiálnej národnostnej menšiny v SR. Na stredajšom rokovaní Rady RTVS to uviedla riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky Anna Sámelová.



"Iniciatíva však prioritne nesmeruje k rozšíreniu a doplneniu národnostného vysielania, chceme týmito redaktormi posilniť spravodajstvo Jednotky a spravodajského programu :24," upozornila.



Personálne posilnenie o zástupcov vietnamskej komunity avizuje aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. "Nasledujúce mesiace pripravíme všetko na to, aby si počas jesene vietnamská menšina zvolila plnohodnotného zástupcu do výboru pre národnostné menšiny (VNMES)," uviedol na sociálnej sieti, na ktorej informoval o stretnutí s organizáciami vietnamskej menšiny, ktoré oboznámil s procesom voľby do VNMES.



Vláda na začiatku júna schválila vietnamskú menšinu za oficiálnu národnostnú menšinu v SR, počet oficiálnych národnostných menšín sa tak zvýšil na 14.