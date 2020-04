Hospodárenie RTVS za rok 2019 skončilo so ziskom 864.563 eur

Bratislava 29. apríla (TASR) – Rok 2019 skončila RTVS so ziskom 864.563 eur. Vyplýva to z účtovnej závierky RTVS za rok 2019, ktorú v stredu prerokovala a schválila Rada RTVS.



Ako informovala riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring k časti výnosov a nákladov, výnosy dosiahli 129.993.690 eur, čo bolo oproti plánovaným rozpočtovaným výnosom približne o 610.000 eur viac, náklady boli vo výške 129.129.127 eur, teda približne o desať miliónov eur nižšie, ako boli náklady plánované v rozpočte. "Určitú časť tejto sumy tvorí prenos časti platieb z roku 2019 do roku 2020," upozornila Doehring.



V prípade úhrad za služby verejnosti RTVS vybrala 83.219.881 eur, teda o necelý milión viac, ako bolo rozpočtované na rok 2019 (82,3 milióna eur). "Je dôležité povedať, že približne 4,4 milióna eur z týchto príjmov tvorili zaplatené dlhy z minulých rokov, čím sa ukazuje dôležitosť vymáhania týchto pohľadávok," upozornila Doehring s tým, že suma, ktorú sa podarilo vymôcť, bola oproti roku 2018 približne o pol milióna eur vyššia.



Výnos z reklamy tvoril sumu 7,848 milióna eur, o približne 1,5 milióna viac, ako bolo plánované v rozpočte. "Na najväčšom náraste sa podieľal sponzoring relácií," priblížila finančná riaditeľka RTVS.



V prípade nákladov boli najväčším položkami náklady na mzdy (26.325.289 eur), ktoré narástli o necelé tri milióny eur. "Podpísala sa pod to valorizácia, vyplatenie 13. platu, ale takisto aj to, že prvýkrát sme tvorili rezervu na odchodné, a to vo výške 690.000 eur," uviedla Doehring. Táto rezerva nebola plánovaná v rozpočte, vývoj však umožnil jej tvorbu, dodala.



"Druhou najväčšou nákladovou položkou boli náklady na výrobu, proti roku 2018 a výške 36,5 milióna eur vzrástli na 40,45 milióna eur," priblížila Doehring.



Rada schválila rozdelenie zisku 43.228 eur v prospech rezervného fondu a 821.335 eur na pokrytie straty z minulosti. Celková strata z minulých období sa tak znížila na 33.784.409 eur.