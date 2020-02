RTVS k výročiu konca druhej svetovej vojny pripraví 75 príspevkov

Bratislava 20. februára (TASR) - K 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela 75 príspevkov. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Redaktori RTVS od 24. februára do 8. mája pripravia do rozhlasového a televízneho vysielania príspevky z miest veľkých bojov na Slovensku, akými boli napríklad Dukliansky priesmyk, Liptovský Mikuláš či Strečnianska dolina. Zájdu na popradskú železničnú stanicu, z ktorej bol vypravený prvý transport Židov zo Slovenska, do bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ako i na miesto, z ktorého sa hlásil Slobodný vysielač v Banskej Bystrici. Tiež navštívia miesta masových popráv v Kremničke a Nemeckej či vypálené Kalište. Zároveň pripomenú termíny oslobodenia krajských miest.



Predstavia osobnosti, akými boli Jozef Lettrich, Imrich Karvaš, Ludvík Svoboda, generáli Viest a Golian, Viliam Žingor alebo Heliodor Píka. V ďalších príspevkoch sa zamerajú na osudy vojnových zajatcov, vojnové cintoríny na Slovensku, Slovenský štát, vojnu v Pacifiku, Varšavské povstanie či blokádu Leningradu. Tiež na koncentračné tábory, slovenské jednotky v Británii, Slovenské národné povstanie, atentát na Heydricha, bitku o Berlín, Norimberský proces, kapituláciu Japonska a ďalšie.



"Množstvo príspevkov bude venované krajinám a miestam bojov, v ktorých RTVS nemá spravodajcov. Tie vyrobíme na základe štúdia materiálov a zvukových a obrazových archívov," ozrejmil dramaturg Boris Koreň.



Príspevky odvysiela Rádio Slovensko v pracovné dni a v nedele o 14.40 h a v soboty o 14.52 h. Televízna Jednotka a Dvojka ich každý deň prinesú v hlavnej spravodajskej relácii.