RTVS nasadí s podporou ministerstva seriál o slovenskej klubovej scéne

Bratislava 26. novembra (TASR) – Prostredníctvom novej hudobnej relácie RTVS sa verejnosti bude môcť predstaviť 20 klubových scén a komunitných priestorov na celom Slovensku. Nová relácia pod názvom Klubtúra, ktorá vzniká s podporou Ministerstva kultúry (MK) SR a objaví sa v jarnej programovej štruktúre, však nebude len o umelcoch na pódiu, ale všetkých, ktorí zabezpečujú pre divákov a návštevníkov zážitok z kultúrneho podujatia. O novej pomoci nezávislej kultúre vo štvrtok informovala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) v spolupráci s tvorcami televíznej relácie.



"Som veľmi rada, že prispievame ďalším spôsobom k pomoci nezávislej kultúre, ktorá je veľmi dôležitá pre propagáciu i aktívny kultúrny život v regiónoch. Ministerstvo prispelo na tento projekt 125.000 eur," uviedla ministerka.



Programový riaditeľ televíznej sekcie RTVS Anton Šulík spresnil, že program bude zameraný na činnosť nezávislých klubov, od tých úplne malých a nových, až po etablované priestory. "Program budeme vysielať v utorok po 22.00 h,“ informoval. "Je to cielený projekt, ktorý chce predstaviť nielen takmer 50-tku zoskupení hudobníkov, interpretov, ale aj osvetľovačov, filmárov, strihačov, jednoducho všetkých, ktorí sú dôležití v zákulisí samotného podujatia či vystúpenia,“ dodal Šulík.







Hudobník a v tomto prípade aj moderátor programu Marin Valihora sa teší, že takýmto spôsobom bude možné spájať umeleckú scénu po celom Slovensku a dávať to, čo je pre aktérov v kultúrnom i kreatívnom priemysle najdôležitejšie. "To je priestor, na ktorom sa môžeme prezentovať, na ktorom môžeme tvoriť a prinášať umenie,“ dodal.







Spolumoderátor programu, riaditeľ najväčšieho slovenského festivalu Pohoda Michal Kaščák verí, že program okrem ďalšieho priestoru pre kultúru prispeje aj ku kultivovaniu verejnej debaty o pomoci kultúre. "Práve tým, že predstavíme aj profesie, ktoré možno bežný človek nepozná, no pre organizáciu kultúrneho podujatia sú nevyhnutné, zmiernime tendenciu vnímať pomoc kultúre len ako podporu tým, čo sa prezentujú a sú na pódiu. Kultúra sú mnohí ľudia, bez ktorých by umelci na pódiu nevystúpili," zdôraznil.



Prvá časť relácie sa začne vyrábať práve vo štvrtok večer v bratislavskej Novej Cvernovke.