RTVS: Nižší príspevok by znamenal obmedzenie výroby i prepúšťanie

Bratislava 5. decembra (TASR) - Ak v Národnej rade SR prejde vládou schválený konsolidačný návrh, znižujúci nárokovateľný príspevok pre RTVS, bude musieť telerozhlas pristúpiť k zásadným krokom. "Znamenalo by to výraznú redukciu rozvoja a výroby vlastnej tvorby a tiež podstatné znižovanie zamestnancov," tlmočila v reakcii mediálneho domu Zuzana Vicelová zo sekcie komunikácie RTVS.



Avizuje tiež, že jedným z nútených opatrení by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou obmedzenie, prípadne zrušenie programov RTVS :24 a :Šport. Chudobnejšie disponibilné zdroje pre RTVS by znamenali i zastavenie investícií v oblasti on-line služieb, technického vybavenia, ale i obmedzenie rozvoja rozhlasových programových služieb. "Dotklo by sa to tiež investícií do regionálnych štúdií i nárastu technologického dlhu," upozornila.



Dodala, že zmena, ktorú schválila vláda, by mala dosah i na slovenský kreatívny priemysel. "RTVS je najväčší koproducent v rámci audiovizuálnej tvorby na Slovensku," vysvetlila. Obmedzenie vysielania by zasa pocítili samotní umelci a tvorcovia.



V rámci konsolidačných opatrení, ktoré majú stabilizovať verejné financie, vláda v pondelok (4. 12.) schválila zníženie príspevku pre RTVS na 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Príspevok pre telerozhlas by sa tak znížil z pôvodnej výšky 0,17 percenta HDP, ktorú v júni schválili poslanci parlamentu. Nárokovateľný príspevok nahrádza koncesionárske poplatky, ktoré boli hlavným zdrojom príjmov RTVS v predchádzajúcom období.



Opatrenie by štátnemu rozpočtu malo priniesť približne 55 miliónov eur. Kompenzáciou pre RTVS by podľa koalície mohol byť v budúcnosti príjem z vyššieho povoleného objemu reklamy vo vysielaní.