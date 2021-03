RTVS opäť spustí detský vzdelávací program pre rómsku menšinu

Košice 17. marca (TASR) – Detský vzdelávací program pre rómsku menšinu S vami doma – Tumenca khere sa vracia na obrazovky RTVS. Novú sériu 12 častí tejto relácie pripravujú tvorcovia z redakcie národnostného vysielania košického televízneho štúdia RTVS. Vysielať ich budú na Dvojke každý štvrtok popoludní. TASR o tom za RTVS informoval Filip Púchovský.



Ako pripomenul, dištančné vzdelávanie detí trvá s prestávkami druhý rok, pričom pre malých prvákov a druhákov je kontakt s učiteľkou či učiteľom kľúčový. A to najmä tam, kde stále nie je možné online vyučovanie. Tentoraz si moderátori Klaudia Oláhová, Michal Sivák a herec divadla Romathan z Košíc Marián Balog budú s deťmi opakovať školské učivo podľa abecedy. Do letných prázdnin sa tak do vysielania dostanú témy od A po K. Deťom pripomenú aj to, ako sa jednotlivé písmená píšu a aké sú rozdiely medzi slovenčinou a rómčinou. "Deti, ktoré so svojou pani učiteľkou už mesiace komunikujú len prostredníctvom telefónu alebo pracovných listov, by sme chceli hravou formou opäť trošku motivovať k učeniu," uviedla vedúca redakcie Ľuba Koľová.



Každý diel má na obrazovky priniesť básničky, pesničky, matematické príklady, rozprávky, ale aj informácie o rôznych osobnostiach pre staršie deti v slovenskom a rómskom jazyku so slovenskými titulkami. Na základe tzv. televíznej abecedy sa majú venovať aj témam ako bacily, cestovanie, dom, energie a podobne. "Som rád, že sa nám, aj napriek platným obmedzeniam v súvislosti s pandémiou, podarilo pripraviť do vysielania novú sériu S vami doma – Tumenca khere. Situáciu sme však využili na maximum a v úvodnej časti deťom ukážeme aj vysvetlíme 'dištančné moderovanie'," dodal riaditeľ košického televízneho štúdia RTVS Jozef Puchala.



Nová séria tohto detského vzdelávacieho programu v rómskom a slovenskom jazyku bude do vysielania Dvojky zaradená vo štvrtok (18. 3.) o 14.55 h. Premiérové časti relácie uvidia diváci každý štvrtok popoludní na Dvojke.