RTVS odmieta obvinenie Smeru-SD z manipulácie spravodajstva

Bratislava 31. augusta (TASR) - RTVS odmieta obvinenia strany Smer-SD z účelovej manipulácie spravodajských príspevkov a snahy ovplyvniť predvolebný súboj. Telerozhlas vo štvrtok reagoval na vyhlásenie Smeru-SD, kritizujúce RTVS za postoj k podujatiu, ktoré vo Zvolene zorganizovala strana pri príležitosti výročia SNP.



Verejnoprávne médiu pripomenulo, že podobne ako každý rok aj tentoraz prinieslo divákom priamy prenos z oficiálnych osláv výročia SNP v Banskej Bystrici. Oslavy SNP, ktoré zorganizovala strana Smer-SD v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, považuje RTVS za súčasť predvolebnej kampane strany. "Verejnoprávny vysielateľ má zo zákona povinnosť zachovávať zásady plurality a objektivity a neposkytuje priestor pre manifestačné alebo prezentačné aktivity jednotlivých politických strán," pripomenula Zuzana Vicelová zo sekcie marketingu a komunikácie RTVS.



Poukázala zároveň na to, že v súlade so zákonom pripravil telerozhlas špeciálne predvolebné vysielanie, v ktorom všetky kandidujúce politické subjekty vrátane strany Smer-SD dostanú rovnaký priestor vo vysielaní verejnoprávneho média v televíznych a rozhlasových formátoch určených na ich prezentáciu. "Strana Smer-SD teda nie je verejnoprávnym vysielateľom nijakým spôsobom znevýhodňovaná a RTVS tieto obvinenia odmieta," dodala Vicelová.



Smer-SD v stredu (30. 8.) vyhlásil, že RTVS odignorovala zvolenskú oslavu výročia SNP, napriek účasti niekoľko tisíc návštevníkov. Telerozhlas mal tým potvrdiť, že sa zaradil k médiám, ktoré chcú ovplyvniť blížiace sa parlamentné voľby v neprospech Smeru.