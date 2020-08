RTVS odmieta tvrdenia predsedu výboru pre kultúru K. Čekovského

Bratislava 27. augusta (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa dištancuje od tvrdení predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského (OĽANO). Trvá na tom, že zistenia finančnej kontroly ministerstva kultúry nedokazujú nehospodárnosť nakladania s financiami od štátu ani nesprávne nastavenie interných kontrolných procesov. Poukazovanie na výšku platu generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka považuje za nekorektné a prvoplánovo účelové. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.



"Pokiaľ ide o plat a odmeny generálneho riaditeľa RTVS, tie sú jasne určené zákonom o RTVS a o ich výške tak môže rozhodnúť len NR SR. Odmeny generálnemu riaditeľovi RTVS priznáva Rada RTVS v zmysle zákona o RTVS, ktorý konštatuje, že súhrn jeho ročných odmien nesmie presiahnuť jeho ročnú mzdu a vymedzuje dôvody, pre ktoré sa odmena priznať nemôže," uvádza Pivarčiová. Predseda Rady RTVS Igor Gallo označil tému Rezníkovho platu za "zbytočné politikárčenie". RTVS sa podľa Pivarčiovej s Gallovým názorom stotožňuje.



Čekovský vo svojom videu na sociálnej sieti hovorí, že kontrola ukázala aj pochybenia pri vyplácaní peňazí externým dodávateľom, a to napríklad spoločnosti NUNEZ NFE. Tam bolo podľa neho neoprávnene vyplatených viac ako 30.000 eur. RTVS považuje toto tvrdenie za zavádzajúce a nepravdivé. "Najvyššie pochybenie vo výške 27.439 eur sa týka úplne inej spoločnosti, a to konkrétne Furia Film Plus. Pri spoločnosti NUNEZ NFE bolo zistené pochybenie vo výške 1.977,80 eura," hovorí Pivarčiová.



Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) vyhlásila, že nie je spokojná s výsledkami finančnej kontroly v RTVS. Podľa ministerstva odhalila kontrola nehospodárnosť internej výroby relácií a problémy vo finančných procesoch.



Rezník na minulotýždňovom zasadnutí Rady RTVS uviedol, že finančný audit odhalil len nedostatky týkajúce sa povinnosti tretích strán pri externej výrobe, na základe čoho musel RTVS z objemu minuloročnej poskytnutej sumy od štátu vo výške 26 miliónov eur vrátiť 0,12 percenta (30.077 eur). Výsledky kontroly však podľa neho potvrdili kľúčový fakt, že interné nastavenie procesov v RTVS je funkčné a hospodárne.