Počas Noci nádejí sa účinkujúci budú spájať na diaľku

Na archívnej snímke herec Juraj Bača. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke spevák Martin Chodúr. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 26. novembra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela v sobotu 28. novembra priamy prenos galavečera Noc nádejí. Charitatívny program je výsledkom spolupráce s Nadáciou Kvapka nádeje. Divákom prinesie tri emotívne príbehy rodín, ktorých deti prešli život zachraňujúcou liečbou, hudobné vystúpenia umelcov nachádzajúcich sa na rôznych miestach v RTVS i mimo nej a predstaví aj štedrých darcov. TASR o tom informoval PR manažér Filip Púchovský.Večer má pomôcť Transplantačnej jednotke kostnej drene NÚDCH na bratislavských Kramároch, detským onkologickým oddeleniam v Košiciach i Banskej Bystrici aj Národnému registru darcov kostnej drene.Galavečerom budú sprevádzať Jarmila Lajčáková Hargašová, Karin Majtánová a Juraj Bača. Tvorcovia avizujú, že tohtoročné podujatie bude špecifické.uviedla Majtánová. K 11. ročníku Noci nádejí sa vyjadrila aj Lajčáková Hargašová:Z dôvodu pandemických opatrení sa účinkujúci z rôznych miest v rámci RTVS, Bratislavy, Slovenska, ale aj z Českej republiky budú spájať na diaľku. Diváci tak môžu očakávať originálne hudobné vystúpenia, v ktorých sa predstavia Adriana Kučerová, Filip Tůma, Emma Drobná, Martin Chodúr, Dalibor a Rebeka Jenis, La Gioia. Netradičné vystúpenie čaká kapelu Peter Bič Project, ktorá sa z Košíc spojí so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. S týmto telesom si priamo z Prahy zaspieva aj Miro Žbirka. Miro Jaroš sa na diaľku spojí so svojím trubkárom v Prešove.Moderátorky privítajú v štúdiu tri rodiny detí, ktorým sa podarilo vyliečiť vďaka ľuďom, ktorí dobrovoľne a anonymne darovali kostnú dreň a tým zachránili ich život.ozrejmila Majtánová myšlienku Noci nádejí.Priamy prenos charitatívneho galavečera si diváci môžu pozrieť na Jednotke o 20.30 h. Počas neho môžu tiež prispieť do zbierky Nadácie Kvapky nádeje, a to formou ľubovoľnej SMS zaslanej na číslo 830 zo siete všetkých slovenských operátorov. Cena darcovskej SMS sú 3 eurá.