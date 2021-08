RTVS odvysiela žrebovania očkovacej prémie

Bratislava 2. augusta (TASR) - RTVS odvysiela sériu žrebovaní očkovacej prémie s názvom Byť zdravý je výhra, odštartuje 15. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová s tým, že tak urobí na základe spolupráce s Ministerstvom financií (MF) SR. Moderátormi 55-minútových nedeľných programov budú Vera Wisterová a Marcel Forgáč. Počas vysielania majú vystúpiť mnohé známe osobnosti, súčasťou relácií budú aj hudobní hostia.



"RTVS od vypuknutia pandémie informuje svojich divákov a poslucháčov, ako sa pred šírením vírusu chrániť, a vynakladá mnoho úsilia na šírenie osvety. Jedným z nástrojov, ktoré môžu pomôcť k budovaniu kolektívnej imunity na Slovensku, je aj očkovacia prémia. Ďakujem všetkým, ktorí sa doposiaľ zaočkovali a tým, ktorí sa zaregistrovali, držím v súťaži palce," povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Každý pracovný deň o 18.50 h zverejní RTVS podľa slov hovorkyne na Jednotke mená vyžrebovaných základných výhier 20-krát po 1000 eur a štandardných výhier päťkrát po 10.000 eur. "Žrebovanie výhier prebehne pod dozorom notára. Súčasťou relácií počas pracovných dní budú postupne aj dokrútky s výhercami jednotlivých finančných výhier," uviedla Pivarčiová.



Žrebovanie výhercov automatickej výhry päťkrát po 1000 eur, ktorí budú mať šancu vyhrať aj prémiovú výhru 100.000 eur, odvysiela televízia naživo každú nedeľu večer na Jednotke v hlavnom vysielacom čase. Ak chcú ľudia zabojovať o prémiovú výhru, budú musieť do 20 sekúnd od zazvonenia zdvihnúť telefón a počas hovoru na výzvu moderátora povedať heslo vyobrazené počas vysielania na obrazovke.



Do súťaže bude podľa slov hovorkyne zaradený každý zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, teda fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, bolo jej pridelené rodné číslo, má trvalý pobyt na Slovensku a bola očkovaná na Slovensku akoukoľvek vakcínou proti ochoreniu COVID-19 tu používanou a ktorá je ako očkovaná osoba evidovaná v databáze. Potrebné je tiež registrovať sa na webe www.bytzdravyjevyhra.sk za určených podmienok.



MF SR spustilo v nedeľu (1. 8.) stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Odmeny majú motivovať ľudí k očkovaniu. Do pondelka do 15.00 h sa podľa slov ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) zaregistrovalo 160.000 ľudí. Losovať sa začne 15. augusta. Dokopy sa podľa Matoviča rozdelí 110.000 cien za 12 týždňov. Dodal, že ceny na prémiu dosiahnu dokopy približne 21 miliónov eur.