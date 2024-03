RTVS otvorila v Bratislave kreatívne centrum Arténa

Bratislava 12. marca (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) otvorila v utorok v Mlynskej doline kreatívne centrum (KC) Arténa. Po Banskej Bystrici má tak aj v Bratislave "priestor na rozvoj umenia", ktorý má zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. "Bude výrazným prínosom pre rozvoj tvorivého potenciálu v oblasti audiovizuálneho umenia nielen na Slovensku," uviedol generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.



"Je to v poradí už šieste kreatívne centrum, celkovo ich otvoríme deväť. Každá vláda podporila tento skvelý projekt, ktorý sa začal v roku 2019, rovnako sme ho podporili aj my, som na to hrdá," uviedla na otvorení ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). V projekte vidí obrovský význam hlavne pre ďalšie generácie. "Môžu tvoriť a dať nám svoje vízie a predstavy, v rámci tohto kreatívneho audiovizuálneho štúdia ich aj zhmotniť," dodala s tým, že budúci mesiac sa má otvárať ďalšie KC v Košiciach.



Šimkovičová podčiarkla, že novootvorené štúdio je vybavené najmodernejšou technikou, ktorá môže konkurovať európskym aj svetovým štúdiám. V KC určených širokej verejnosti budú k dispozícii špičkoví odborníci na audiovizuálne technológie. "Tieto projekty sú určené aj na to, aby sa hľadali noví ľudia, ktorí možno v budúcnosti budú zamestnaní v Slovenskej televízii," dodala.



Na vybudovanie bratislavského KC získala RTVS takmer desať miliónov eur ako nenávratný finančný príspevok z eurofondov - Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii Ministerstva kultúry SR.



Bratislavská Arténa vznikla v objekte bývalých štúdií postavených v polovici 20. storočia. Nachádza sa na viacerých podlažiach s celkovou úžitkovou plochou vyše 1700 štvorcových metrov. V novozrekonštruovaných priestoroch sa nachádzajú špičkovo vybavené audiovizuálne pracoviská zamerané na vzdelávanie, prácu a experimentovanie s najmodernejšími technológiami. Študenti, ale aj renomovaní odborníci môžu v jej priestoroch upravovať filmy, mixovať zvuk a absolvovať kontrolné projekcie na jednom mieste v najvyššej kvalite Dolby Atmos. "TV LAB s experimentálnym TV štúdiom je spolu s ostatnými TV štúdiami Artény ako prvý na Slovensku realizovaný v IP štandarde s komplexným IP reťazcom vrátane kamier. TV LAB je pripravený na testovanie nových formátov, technológií či na študentské vysielanie," dodáva RTVS ku KC, v ktorom nechýbajú špičkové strižne a grafické pracoviská. Tie privítajú redaktori, filmári, ale aj grafici či animátori. Pre členov KC bude takisto k dispozícii zasadačka či 15-miestna školiaca miestnosť s 8K projekciou a zvukom Dolby Atmos.