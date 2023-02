RTVS: Pri inflácii by príjmy z koncesií mali byť asi 172 miliónov eur

Bratislava 12. februára (TASR) – Ak by sa 20 rokov nezmenené koncesionárske poplatky prerátali inflačným koeficientom, príjmy RTVS z nich by sa v súčasnosti mali pohybovať na úrovni 172 miliónov eur, a to aj pri započítaní všetkých postupne zavedených oslobodení od platenia poplatku. Na tohtotýždňovom rokovaní Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá to pri téme financovania RTVS uviedla ekonomická riaditeľka verejnoprávneho média Daniela Vašinová.



"Keď sme koncesionársky poplatok prerátali inflačným koeficientom za 20 rokov, vychádza nám 8,08 eura. Keď započítame všetky oslobodenia, ktoré sa od vzniku zákona postupne nabaľovali, tak by RTVS mala dostávať 172 miliónov eur ročne," povedala v stredu (8. 2.) Vašinová pripomínajúc, že súčasný výber z koncesionárskych poplatkov je okolo 74 miliónov eur.



Vašinová tiež informovala, že sumu 172 miliónov eur RTVS definovala ako nárok v prvom návrhu rozpočtu na rok 2024. "Nevieme, či to dostaneme, no my nežiadame nič viac ako to, čo by mal RTVS dostať. Nedá sa od nás neustále žiadať úspory a hľadanie rezerv," zdôraznila.



Vedenie RTVS na rokovaní výboru priznalo nepohodu pri nejasnostiach týkajúcich sa nového systému financovania. Avizované zrušenie koncesionárskych poplatkov totiž nie je úplne isté, keďže je toto opatrenie súčasťou novely zákona, ktorú, hoci v inej časti, vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Šéfka ekonomickej sekcie RTVS však upozornila, že ani pri chystanej zmene nebudú v roku 2024 príjmy pre RTVS v objeme, ktorý by telerozhlas potreboval na zabezpečenie zákonných povinností a možnosti rozvoja.



"Ak by boli koncesie nahradené nárokovateľným štátnym príspevkov na úrovni 83 miliónov eur, spolu s ďalšími príjmami zo zmluvy so štátom a vlastnými príjmami by sme dosiahli bežné príjmy na úrovni 134 miliónov eur. V zásade nám toto situáciu nerieši, keďže v posledných piatich rokoch sa i s dotáciami pohybovali príjmy RTVS v rozmedzí od 120 do 138 miliónov eur," upozornila Vašinová. Pri zachovaní koncesionárskych poplatkov by príjmy na rok 2024 dokonca vychádzali len na 114 miliónov eur v dôsledku nižšieho výberu z koncesií spôsobeného ďalším rozšírením skupiny dôchodcov oslobodených od platenia.



Po oznámení o chystanom zrušení koncesionárskych poplatkov zatiaľ RTVS neeviduje zásadný problém s platobnou disciplínou. "Výber úhrad za mesiac január 2023 bol vo výške, ktorú RTVS ako vyberateľ úhrady mal v tohtoročnom pláne," informoval TASR PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Zrušenie koncesionárskych poplatkov od júla 2023 a ich nahradenie nárokovateľným štátnym príspevkom predpokladá schválená novela zákona o dani z osobitnej stavby. Časť týkajúca sa koncesií bola súčasťou pozmeňujúcich návrhov. Schválený zákon zatiaľ stopla svojím vetom prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hoci hlava štátu nenamieta časť o koncesionárskych poplatkoch, aj členovia parlamentného mediálneho výboru priznali, že nie je isté, ako sa napokon v pléne skončí hlasovanie k zákonu ako takému. Odohrať by sa malo v priebehu budúceho týždňa.