Bratislava 8. marca (TASR) - RTVS prinesie v premiére na televíznych obrazovkách dokument V sieti, ktorý sa venuje citlivej téme zneužívania detí na internete. RTVS uvedie dokument v stredu (10. 3.) o 20.10 h na Dvojke. Následne o 21.50 h bude tejto téme venovaná aj diskusia s publicistom a moderátorom Michalom Havranom. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



RTVS deklaruje, že ako médium verejnej služby, má veľký záujem podieľať sa na osvete aj v rámci tak citlivých a tabuizovaných tém, akou je aj zneužívanie detí na internete. Aj preto sa stala koproducentom dokumentu V sieti, ktorý mali tvorcovia ambíciu pretaviť aj do osvetovej kampane na školách. Pri tejto príležitosti vznikla aj druhá verzia filmu určená pre projekciu v školách.



"Grooming, sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí a mladých ľudí na internete, je bohužiaľ v súčasnej dobe pomerne časté. Odpovede na otázky ako tomu predchádzať a čo robiť, ak sa v takej situácii ocitnete bude hľadať nadväzujúca diskusia po filme," spresnila RTVS. Hosťami Havrana budú koproducent filmu Peter Kerekes, psychológ Marek Madro a právnik Róbert Dobrovodský, ktorý je aj expertom na rodinné právo.



Nakrúcanie filmu V sieti prebiehalo v Česku pod dohľadom riaditeľky českej Linky dôvery, psychologičky, sexuologičky, advokáta a kriminalistu so špecializáciou na kyberšikanu. Získané dáta filmári odovzdali polícii. Tri predstaviteľky dvanásťročných dievčat oslovilo za desať dní v ateliéri 2458 internetových predátorov.



Záujem verejnosti film vzbudil už počas nakrúcania a úspešné bolo aj jeho uvedenie do kín na jar minulého roka. Počas uplynulého víkendu získal prestížne ocenenie Český lev v kategórii najlepší dokumentárny film a cenu filmových fanúšikov.