Rada RTVS schválila rozpočet a programový koncept na rok 2024

Bratislava 12. februára (TASR) - Verejnoprávna RTVS má schválený rozpočet a programový koncept na tento rok. Na pondelkovom zasadnutí o tom rozhodla Rada RTVS. Programový koncept naďalej ráta so zachovaním štyroch televíznych a deviatich rozhlasových služieb.



Návrh rozpočtu nie je podľa predsedu rady Igora Galla ideálny. Schválením rozpočtu sa síce vytvorí priestor na fungovanie RTVS, ale nebude pre médium rozvojový, skonštatoval. Rozpočet reflektuje neľahkú finančnú situáciu RTVS, ale stále je podľa Galla taký, pri ktorom dokáže televízia a rozhlas "existovať so zachovaním všetkých programových služieb".



Programový koncept považuje Gallo za dobre vyskladaný. "To, že máme krytý jesenný primetime je krok odpredu. To nebolo ani v časoch, keď bola RTVS na tom lepšie," podotkol.



Rozpočet a programový koncept sa rodil v novom modeli financovania, keď tzv. koncesionárske poplatky ako hlavný zdroj príjmov pre RTVS nahradil nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 0,12 percenta z HDP.