Rada RTVS skritizovala príspevok z odovzdávania cien Českého leva

Bratislava 11. marca (TASR) - Príspevok v nedeľňajšom (10. 3.) večernom spravodajstve RTVS o odovzdávaní českých filmových cien Český lev nebol férový a môže byť chápaný i ako politická manipulácia. Členovia Rady RTVS to na pondelkovom rokovaní vyslovili v súvislosti s odvysielaným príspevkom, ktorého autori z prehovoru oceneného režiséra Petra Bebjaka použili len jeho vyjadrenia obsahujúce spoločensko-politický odkaz. Manažment nechce z prípadu vyvodzovať všeobecné hodnotenie.



Problémovým bodom bol fakt, že z Bebjakových slov na pódiu uviedli autori príspevku len časť o tom, "že väčšina Slovákov je tá, ktorá bojuje za spravodlivosť a demokratické princípy". Predseda rady Igor Gallo zdôraznil, že nekritizuje Bebjaka a jeho občiansky názor. "Toto však bol príspevok z oceňovania filmových cien, nie z odovzdávania ceny pre občianskych aktivistov," podotkol. Myslí si preto, že išlo o neférové zneužitie verejnoprávneho priestoru.



Rešpekt voči Bebjakovi a jeho názoru, no kritiku na príspevok a nevhodnosť spracovania vyjadrila aj členka rady Jarmila Mikušová. Ďalší člen orgánu dohľadu Jozef Chudík je presvedčený, že išlo o vedomú politickú manipuláciu vo verejnoprávnom spravodajstve, podľa neho nie je ani ojedinelá. "Potom sa čudujete, keď sme zvonku skritizovaní, že máme spolitizované spravodajstvo," poznamenal.



Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj nechce vyvodzovať z konkrétneho prípadu systémový problém. "Nemôžeme to hodnotiť ako všeobecný ráz spravodajstva," zdôraznil. Pripustil však relevantnosť kritiky.



Mária Hlucháňová, poverená vedením spravodajstva, odmietla, že by spravodajstvo bolo politicky manipulované. K spracovaniu príspevku z Českého leva a výberu Bebjakovho výroku uviedla, že autorka to zrejme považovala za dôležitú spravodajskú informáciu. "Súhlasím však, že informácia mala byť o podujatí a o tom, ako sa týka jeho (Bebjakovej) práce," dodala.